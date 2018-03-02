Такси вне закона: в Подмосковье частных перевозчиков обязали платить дань преступной группировке

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-01T21:00:16+03:00

Бандитов взяли как раз в тот момент, когда они вымогали деньги [видео]

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Пару недель назад в Мытищах подмосковные полицейские разыграли детективный спектакль, отправив своего сотрудника к гипермаркету «Ашан» поработать таксистом (Осташковское шоссе, 1). Но не успел подставной водитель даже припарковаться, как к нему подошли Тимур и его команда. Натурально - Тимур Сулейманов, Руман Бараев и Арби Назыров. Все трое - уроженцы Чеченской Республики. Последний недавно вышел из колонии, отмотав два года за разбой.

НЕ ХОЧЕШЬ - ЗАСТАВИМ

И дальше начинается представление по сценарию лихих 90-х (все события попали на оперативное видео). Местная братва пытается объяснить неопытному таксисту, «почем пучок редиски» (лексика пацанов. - Авт.).

- Если хочешь здесь стоять, плати деньги, - заявили братки. - Ты вообще у кого-нибудь спросил, чтобы сюда заехать? Здесь 16 человек таксует. И каждый платит по три тысячи рублей в месяц.

Конфликт развивался стремительно. К Тимуру, Руману и Арби подскочил еще один фартовый пацан, приехавший в Москву из Кабардино-Балкарии. Имени своего не назвал, объявив новому таксисту, что он бродяга по жизни. Ну и начал доказывать, что без крыши работать возле «Ашана» все равно не получится. Иначе вопрос будет решаться по-другому. Оперативник поинтересовался, как именно.

Арби Назыров, тот самый вымогатель, который был уже судим за "Разбой" и недавно вышел на свободу.Фото: YouTube

- Увидишь... - ответил бродяга.

Никакой охраны магазина в этот момент и близко не было. Хотя братки громко орали матом, грозились разбить лицо незнакомому упрямцу и вызывали его «один на один».

- Мы же не просто так деньги собираем, - объяснили крышующие. - Мы уделяем внимание нашим братьям, которые сейчас за решеткой находятся. И вообще... Ты бессмертный, что ли?

В общем, конструктивной беседы не получилось. И всю эту команду взяли силовики. Правда, «бродягу» отпустили, потому что он оказался обычным таксистом (с официальной лицензией), решившим встрять за пацанов, и в разработке не участвовал.

БОМБИЛЫ ОТНИМАЮТ ХЛЕБ

Тут надо пояснить, что таксисты в любом месте делятся на легальных, которые работают с лицензией, имеют маркированные машины и т. д. (см. «Важно»), и нелегальных - эти левачат как бог на душу положит. Противостояние между этими группами негласное, но настойчивое. И при этом рэкетиры наложили свою лапу только на нелегалов, по сути, получается, бандиты гоняют мошенников.

Сразу после того как вымогателей повязали, легальные водители такси возле «Ашана» на Осташковском шоссе вздохнули свободно.

- В кои-то веки, - рассказали они, - к нам потянулись клиенты.

Но это продолжалось всего несколько дней. Нелегалы, поначалу перепугавшиеся, что их начнет гонять полиция, через три дня опять вернулись. Сейчас у них снова появилась крыша, и они снова переманивают к себе пассажиров.

- Дэвушка! Нэ проходите мимо! Давайте я вас с ветерком довэзу!Фото: Павел КЛОКОВ

Ситуация выглядит так. Возле главного входа в гипермаркет, на отрезке в 50 метров, стоят исключительно левые машины, чьи водители не оформлены, работают от балды и платят нашим знакомым с Северного Кавказа от трех тысяч рублей в месяц и выше (зависит от близости к центральным дверям - если встать ровнехонько у парадного входа, стоимость места возрастет до 10 тысяч). Сами бомбилы тусуются возле касс и хватают потенциальных клиентов, что называется, тепленькими.

А легальные таксисты кучкуются сбоку от входа (метрах в 70) и работают с оставшимися клиентами, которые не хотят ехать с халтурщиками. И никакой крыше не платят!

- Да я бывший подполковник спецподразделения «Альфа», - рассказал мне официально оформленный таксист Дмитрий Милютин. - К нам подходили эти нерусские ребята по поводу денежных сборов. Но мы сразу дали понять, что это исключено. У нас и так с каждого заказа компания забирает по 30 - 40 процентов. А я еще буду кому-то платить?

Вот и получается: официальные таксисты платят процент компаниям, от которых работают (те уже платят налоги государству), а нелегалы предпочитают отстегивать бандитам.

НУ ЗДРАВСТВУЙ, БРОДЯГА!

Этого пацанчика я узнал издалека! Это же тот самый таксист с видео оперативников, который больше всех гнул пальцы. Я подошел к нему с легкой тревогой. Но тот повел себя как нельзя вежливо.

- На самом деле здесь никто никому ничего не платит... - отвел глаза бродяга, он же Руслан. - А то, что мы на видео говорим, это неправда. Я просто очень общительный. И вот, не прошел мимо.

Лицензия у Руслана действительно есть. Хотя название фирмы, на которую он работает, назвать не смог.

А это тот самый бродяга, который на видео гнул пальцы больше всех.Фото: Павел КЛОКОВ

Дальше иду по территории «Ашана» и вижу еще одну таксишку. Водитель скромно сидит в машине, рубаху за клиентов не рвет. Открываю дверь. Прошу показать документы.

- Меня уже штрафовали на пять тысяч рублей, - честно признался Анвар. - За то, что лицензии нет.

- А крыше отстегиваешь три тыщи?

- Нет. Я же не возле парадного входа стою. И вообще из машины не выхожу.

- Ну а то, что здесь многие платят, слышал?

- Да.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что с задержанной гоп-компанией?

Тимур Сулейманов, Руман Бараев и Арби Назыров (в возрасте от 26 до 33 лет), вымогавшие у подставного таксиста деньги, арестованы Мытищинским городским судом сроком на два месяца. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, уголовное дело возбудили по статье 163 УК РФ «вымогательство» (для группы лиц - до семи лет лишения свободы).

Любопытно, что Назыров в 2015 году был осужден по 162-й статье часть 2 УК РФ - «разбой». Максимальное наказание за это - до десяти лет лишения свободы. Но уже в октябре 2017-го Назырова выпустили. Свое освобождение уроженец Чеченской Республики оперативникам не комментирует. Следователи выясняют этот момент.

По мнению адвоката Владимира Постанюка, если Арби был осужден в начале 2015 года и ему дали 5 лет, есть вероятность, что его выпустили условно-досрочно.

- В данном случае мы имеем тяжкое преступление, - объясняет юрист. - УДО возможно после отбытия осужденным не менее половины срока. Таким образом, если ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и он начал отбывать его не позднее первой половины 2015 года, то вполне возможно, что, отбыв половину срока наказания, он подал ходатайство об УДО и был освобожден.

Все трое мужчин говорят следователям, что ни у кого денег не вымогали, а просто приехали к «Ашану» «уладить конфликт».

По каким признакам распознать нелегалаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Чем ближе к выходу - тем больше дань

- Если таксист хочет хватать клиентов сразу возле выходов из торговых центров или со станций метро, нужно обязательно выплачивать дань, - сообщил «КП» координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк. - Иначе будут протыкать колеса или просто изобьют. Так устроено не только в Подмосковье, но и в столице. В конце 2016 года возле «Фуд Сити» на Калужском шоссе (это крупнейший продовольственный рынок в Европе) таксисту сломали руку. За то, что он проехал на территорию с шашечками на крыше, а платить отказался. Возьмите крупные транспортные узлы, железнодорожные станции (см. «Кстати»), гостиницы. То же самое. Попробуйте подкатить к гостинице «Украина» и потаксовать. Это опасно для жизни. И водители - делать нечего - платят. Особенно нелегалы. Ежемесячная оплата может быть и 30 тысяч рублей. В зависимости от точки.

КСТАТИ

На столичных вокзалах рулит не рэкет, а проверяющие

Координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк (см. «Комментарий специалиста») картину нарисовал чуть ли не апокалиптическую. И я пошел проверять, как обстоят дела у таксистов рядом с московскими вокзалами.

На Курском вокзале таксисты говорят, что никакую дань никому не платят.Фото: Павел КЛОКОВ

Удивительно, но на столичных вокзалах я не встретил ни одного левого таксиста. А был я на Курском и Белорусском. Водители с пеной у рта убеждали меня, что за право стоянки возле главного выхода они никому не платят. Например, пенсионер Александр Воронцев 72 лет от роду в прошлом году получил в Департаменте транспорта лицензию на машину (на 5 лет она выдается бесплатно) и подкатил к Белорусскому вокзалу. Никакой мафии не встречал.

А вот проверяющие, наоборот, ходят чуть ли не каждый день. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и сотрудники ГИБДД проверяют у таксистов лицензии, а также следят, чтобы они стояли в разрешенных местах. Например, возле Белорусского вокзала стоит знак «Такси», но встать там могут всего несколько машин (6 - 7). Шаг влево, шаг вправо - нарушение. Ибо рядом есть еще один знак 3.27 «Остановка запрещена». Штраф в зоне его действия прилетает за три секунды (не образно, а буквально). А потому возле Белорусского жесткая конкуренция. Можно целый час наматывать круги вокруг площади, пока заветное место не освободится.

На Курском вокзале для таксистов есть отдельная полоса. Но попасть на нее можно только со специальной картой «Вокзалы Москвы». Ее выдают в Дептрансе вместе с лицензией. А потому нелегалу подъехать к главному выходу Курского вокзала невозможно. По крайней мере теоретически. Я обошел всех водителей, которые стояли возле фасада здания, и у всех с документами все в порядке. Лицензии, карточки водителя, путевые листы. По словам таксистов, каких-то 10 - 15 лет назад возле железнодорожных вокзалов полностью рулил криминал. Если водитель платить отказывался, ему могли и машину сжечь.