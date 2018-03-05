Пособия на детей в 2018 году в Москве: Кому положено, как оформить, сколько денег дадут

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-01T16:50:15+03:00

Разные городские льготы и помощь положены семье с детьми, начиная с постановки на учет по беременности Фото: Алексей БУЛАТОВ

На городскую помощь вправе рассчитывать как малоимущие, так и обычные горожане. Рассказываем, какие пособия на детей можно получить

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У моей дочери скоро родится первенец. Слышала, что для некоторых москвичей недавно выросли детские пособия. А еще в роддоме теперь выдают наборы для малышей. Хотелось бы подробнее узнать, что положено в столице семьям с детьми?

Валентина Борисова. Южное Медведково.

Как объяснили в столичной мэрии, разные городские льготы и помощь положены семье с детьми, начиная с постановки на учет по беременности. С вопросами по оформлению и получению выплат и льгот семьям с детьми в Москве нужно обращаться в районный центр госуслуг «Мои документы» или через личный кабинет в разделе «Услуги и сервисы» на портале мэра Москвы mos.ru. Родителям понадобятся паспорта, справка из загса о рождении ребенка, а затем свидетельство о рождении после того, как его выдадут.

ЛЬГОТЫ, ПРОДУКТЫ И СКИДКИ

Выплаты и льготы семьям с детьми в Москве выглядят так.

Еще до рождения ребенка будущие мамы могут получить:

- городские и федеральные пособия на детей. Среди них - единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в срок до 20 недель беременности (600 руб.); единовременное пособие беременной жене военнослужащего (26 539 руб. 46 коп.). Подробнее – на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы (dszn.ru);

- специальную социальную карту, по которой дают скидки на покупку детских вещей. Для этого понадобится регистрация в Москве и запись на учет в своей женской консультации на ранних сроках беременности;

- бесплатные консультации врачей в школах материнства при женских консультациях или в специализированных центрах поддержки и социальной помощи семье и детям. Обучение в них проходят не только будущие мамы, но и папы;

- бесплатные продукты для беременной женщины, кормящей матери или ребенка. В списке – молоко и молочные смеси, кефир, творог, соки и другая еда в зависимости от положенной льготы. Их можно получать только по заключению врача. В женской консультации женщине должны выдать рецепт на получение бесплатных продуктов и сообщить адрес молочно-раздаточного пункта.

После рождения ребенка:

- в роддоме каждой москвичке выдают подарочный набор для новорожденного из 44 предметов. Сюда входят верхняя и повседневная одежда, одеяло и пеленки, пустышка, погремушка, гель для купания, детский крем, посуда для кормления и многое другое. Полный список – на kp.ru;

- кроме федерального пособия, родителям-москвичам положена единовременная выплата на новорожденного - 5500 рублей за первенца, 14 500 рублей - за второго и последующих детей. А если рождается тройня, то семье дадут 50 тысяч рублей;

- молодым семьям, в которых обоим родителям еще не исполнилось 30 лет, дополнительно выплачивают разовую денежную помощь при рождении первого ребенка – в сумме 5 прожиточных минимумов (сейчас - 82 130 руб.), при рождении второго ребенка – 7 прожиточных минимумов (сейчас - 114 982 руб.), при рождении третьего и последующих детей – 10 прожиточных минимумов (сейчас – 164 260 руб.);

- для многодетных семей положены бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, кроме такси – для всех детей до 16 лет (а для учащихся - до 18 лет) и для одного из родителей. Кроме того, один из родителей может оформить разрешение на бесплатную парковку. Еще - бесплатное посещение зоопарка; билеты по льготным ценам в музеи, на культурные и спортивные события; полное освобождение от платы за детский сад. Кроме того, детей из таких семей принимают в садики в первую очередь.

ПОВЫШЕННЫЕ ПОСОБИЯ

(в рублях)

Выплаты и льготы семьям с детьми в Москве с 2018 года выросли так:

1. Малообеспеченным семьям

- Ежемесячное пособие на ребенка для семей с доходами ниже прожиточного минимума:

на детей в возрасте от 0 до 3 лет:

- одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов - 15 000;

- в остальных семьях - 10 000

на детей в возрасте от 3 до 18 лет:

- одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов - 6 000;

- в остальных семьях - 4 000

2. Многодетным семьям

- Ежемесячная компенсация в связи с ростом стоимости жизни семьям:

- с 3 - 4 детьми - 1 200;

- с 5 и более детьми - 1 500

- Ежемесячная компенсация на покупку детских вещей семьям с 5 и более детьми, а также семьям с 10 и более детьми - 1 800

- Ежемесячная компенсация семьям с 10 и более детьми - 1 500

- Ежемесячная компенсация многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей пенсию - 20 000

- Ежегодная компенсация к Международному дню семьи семье с 10 и более детьми - 20 000

- Ежегодная компенсация ко Дню знаний семье с 10 и более детьми - 30 000

- Ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям:

- с 3 - 4 детьми - 1 044;

- с 5 и более детьми - 2 088

- Ежемесячная компенсация на оплату домашнего телефона семьям с 3 и более детьми – 250

- Ежегодная компенсация на покупку школьной формы - 10 000

3. Семьям инвалидов и детям-инвалидам

- Ежемесячная компенсация жителям, занятым уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет - 12 000

- Ежемесячная компенсация на ребенка в возрасте до 18 лет неработающим родителям-инвалидам 1 или 2 группы - 12 000

- Ежегодная компенсация на покупку школьной формы - 10 000

Полный список – на mos.ru.

И ЕЩЕ

- Малоимущим семьям выдают электронный социальный сертификат, записанный на социальную карту москвича. С его помощью родители могут купить одежду, обувь, игрушки и другие детские вещи в магазинах некоторых торговых сетей. Для оформления такой льготы нужно обратиться в районный центр социального обслуживания.

По телефону горячей линии (495) 539-55-55, ежедневно с 8.00 до 20.00, можно узнать, в каких магазинах принимают социальный сертификат.

- Детям-льготникам, кроме пособий и субсидий, полагаются бесплатные путевки в лагеря и санатории. Эту помощь дают детям из малообеспеченных семей (в возрасте от 3 до 7 лет включительно - для совместного выездного отдыха, например, с одним из родителей); детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья (от 7 до 15 лет включительно - для индивидуального отдыха, от 4 до 17 лет включительно - для совместного выездного отдыха); детям-сиротам и детям под опекой, попечительством, в том числе в приемной или патронатной семье (от 7 до 17 лет включительно - для индивидуального отдыха, от 3 до 17 лет включительно - для совместного выездного отдыха).

Заявление на бесплатную путевку можно подать любым удобным способом – или онлайн на сайте мэра Москвы mos.ru, или по предварительной записи при личном обращении в городскую службу «Мосгортур» по адресу: пер. Огородная слобода, д. 9, стр. 1, ст. м. «Сретенский бульвар». Запись - по телефону горячей линии «Мосгортура» - 8 (800) 301-17-70 или на сайте (online.mosgortur.ru/).

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

5 марта - Комитет государственного строительного надзора Москвы;

6 марта - Комитет общественных связей Москвы;

7 марта - Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда жаловаться, если не работает автомат по продаже билетов?

Недалеко от моего дома поставили автомат по продаже билетов на общественный транспорт. Сначала он долгое время не работал. Потом его подключили, но терминал постоянно ломается. Объясните, куда жаловаться, если билетный автомат не действует?

Ольга Васильевна, Шмитовский проезд.

С этим вопросом мы обратились в «Мосгортранс».

- В столице создается сеть пунктов продажи билетов для проезда в общественном транспорте, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Билетные автоматы появляются на остановках наземного транспорта, около станций метро, вузов и торговых центров. С помощью таких круглосуточных терминалов можно пополнить «Тройку», социальную карту школьника и студента. Оплатить эти услуги можно наличными, классической или бесконтактной банковской картой, а также с помощью смартфона с соответствующей функцией. Здесь можно купить билеты на наземный городской транспорт, метро и МЦК. Кроме того, пассажиры могут пополнять социальные карты и проверять остаток средств или поездок на транспортной карте. Всего в Москве работают более пяти тысяч пунктов пополнения транспортных карт - автоматы по продаже билетов, киоски «Мосгортранса», платежные терминалы агентских сетей.

С вопросами и жалобами на работу автоматов по продаже билетов можно обращаться:

1. В контакт-центр «Московский транспорт» - (495) 539-54-54 или 3210 – при звонке с мобильного телефона.

2. В пассажирское агентство «Мосгортранса» - (495) 628-83-73.

3. Через единую электронную приемную Департамента транспорта Москвы - dt-window.mos.ru/feedback/?iframe=1.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.