Сергей Собянин назвал послание президента самым впечатляющим из всех

1 Март 16:50 2018-03-01T17:01:52+03:00

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Озвученное 1 марта послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ поддержал мэр столицы Сергей Собянин.

«Нынешнее послание президента, пожалуй, самое впечатляющее из того, что я слышал, - сообщил на своем официальном сайте градоначальник. - Одно из главных обвинений оппонентов было в том, что наша страна безнадежно и бездарно технологически отстала от всего мира, что этот технологический разрыв увеличивается, и с этим невозможно что-либо сделать. За технологическим отставанием следует деградация обороноспособности страны в целом.

Сергей Собянин напомнил, что президент доложил и гражданам России, и мировому сообществу, что в стране все обстоит ровно наоборот. На основе суперсовременных технологий, недоступных нашим конкурентам, создана система безопасности, новейшие образцы вооружений, гарантирующее России независимость и мирное небо над головой на долгие годы вперед. Ощущение гордости за президента, за нашу страну.

«И, конечно, важно и то, что президентом поставлены задачи по развитию государства, очень созвучные с тем, что мы делаем в Москве, - пояснил мэр столицы. - Развитие транспорта, дорог, качественной транспортной инфраструктуры с нашими соседями, создание качественного общественного пространства, развитие здравоохранения, образования, культуры, инноваций, цифровой экономики. Еще раз осмыслим на основе послания программы и стратегию развития города на благо москвичей.»