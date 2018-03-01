2018-03-01T18:39:20+03:00
Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: «Для нас послание Президента всегда руководство к действию»

Губернатор обратил внимание на важные тезисы в выступлении главы государства
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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После мероприятия отвечая на вопросы журналистов губернатор Московской области Андрей Воробьёв выделил несколько важных тезисов из послания ПрезидентаПосле мероприятия отвечая на вопросы журналистов губернатор Московской области Андрей Воробьёв выделил несколько важных тезисов из послания Президента
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Сегодня Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию. Помимо членов Совета федерации и депутатов Госдумы в Центральном выставочном зале «Манеж» присутствовали главы российских регионов, руководители крупнейших СМИ, общественные деятели. Выступление президента России длилось около двух часов, в своей речи он сделал акценты на очень многих вопросах.

После мероприятия отвечая на вопросы журналистов губернатор Московской области Андрей Воробьёв выделил несколько важных тезисов из послания Президента.

- Для нас Послание Президента всегда руководство к действию, - сказал Воробьёв. - Мы понимаем серьезность задач, программ, которые стоят перед нами. Московская область должна быть в авангарде, лидером их выполнения. Президент сделал акцент на том, что регионы должны держать высокий темп, должны чувствовать ответственность, быть инициативными.

Губернатор Подмосковья отметил, что в области сегодня реализуются большие проекты по благоустройству населенных пунктов, экологии, модернизируются системы здравоохранения и образования, строятся новые дороги.

- Президент особое внимание уделил развитию экономики, созданию производительных рабочих мест. Только это может являться базой для дальнейших наших прорывов. Фундамент - это сильная экономика, именно инвестиции, создание индустриальных парков, свободных экономических зон, условий для того, чтобы бизнес проходил сегодня во многом является залогом успеха.

Еще один из тезисов в послании президента касался строительства доступного жилья.

- Мы должны делать это с умом, строить много, но для того, чтобы каждое новоселье было праздником, чтобы не передвигались сроки сдачи домов, чтобы там была поликлиника, детский сад, дорога – всё, что позволяет чувствовать себя комфортно, - сказал губернатор. - Сегодня Владимир Владимирович сказал о важности благоустройства общественного пространства, там, где люди отдыхают, занимаются спортом. Мы ставим перед собой одну из главных стратегических задач - это благоустройство городов, чтобы они были безопасными, чтобы и школьник, и взрослый человек мог, не оглядываясь, гулять утром и вечером. Мы выделяем большие средства на программу «Светлый город», на оснащение камерами для того, чтобы вся система работала эффективно и слажено.

Андрей Воробьёв напомнил, что в Московской области за последние несколько лет в рамках исполнения указов президента реализовали много проектов. В том числе в сфере здравоохранения. Например, в течение последнего года в Подмосковье появились сразу 5 перинатальных центров с самым современным оборудованием и квалифицированными специалистами: в Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Коломне, Раменском и Щелкове.

- В Послании прозвучала тема онкологии. В прошлом году у нас открылся онкологический центр, и мы запланировали в следующие три года построить новый ультрасовременный онкологический комплекс. Это будет клинико-диагностический центр и дополнительный хирургический корпус, который будет оснащен по последнему слову техники. Специальная программа по онкологии позволит диагностировать заболевание на самых ранних стадиях и предотвращать его развитие.

Губернатор особо отметил, что Московская область старается привлекать лучшие зарубежные и отечественные технологии:

- В частности, мы создаем индустриальные парки, которые позволяют внедрять самые современные разработки. Например, в Пущине мы сейчас создаем фармацевтический кластер на 60 гектаров, куда заявились уже пять компаний. Такой симбиоз использования интеллекта, научного потенциала, которым богата Московская область - это залог успеха, чтобы не отставать от зарубежных стран в части технологий, использовать свои самые современные открытия.

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