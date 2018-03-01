Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: «Для нас послание Президента всегда руководство к действию»

1 Март 18:30 2018-03-01T18:39:20+03:00

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Сегодня Владимир Путин обратился с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию. Помимо членов Совета федерации и депутатов Госдумы в Центральном выставочном зале «Манеж» присутствовали главы российских регионов, руководители крупнейших СМИ, общественные деятели. Выступление президента России длилось около двух часов, в своей речи он сделал акценты на очень многих вопросах.

После мероприятия отвечая на вопросы журналистов губернатор Московской области Андрей Воробьёв выделил несколько важных тезисов из послания Президента.

- Для нас Послание Президента всегда руководство к действию, - сказал Воробьёв. - Мы понимаем серьезность задач, программ, которые стоят перед нами. Московская область должна быть в авангарде, лидером их выполнения. Президент сделал акцент на том, что регионы должны держать высокий темп, должны чувствовать ответственность, быть инициативными.

Губернатор Подмосковья отметил, что в области сегодня реализуются большие проекты по благоустройству населенных пунктов, экологии, модернизируются системы здравоохранения и образования, строятся новые дороги.

- Президент особое внимание уделил развитию экономики, созданию производительных рабочих мест. Только это может являться базой для дальнейших наших прорывов. Фундамент - это сильная экономика, именно инвестиции, создание индустриальных парков, свободных экономических зон, условий для того, чтобы бизнес проходил сегодня во многом является залогом успеха.

Еще один из тезисов в послании президента касался строительства доступного жилья.

- Мы должны делать это с умом, строить много, но для того, чтобы каждое новоселье было праздником, чтобы не передвигались сроки сдачи домов, чтобы там была поликлиника, детский сад, дорога – всё, что позволяет чувствовать себя комфортно, - сказал губернатор. - Сегодня Владимир Владимирович сказал о важности благоустройства общественного пространства, там, где люди отдыхают, занимаются спортом. Мы ставим перед собой одну из главных стратегических задач - это благоустройство городов, чтобы они были безопасными, чтобы и школьник, и взрослый человек мог, не оглядываясь, гулять утром и вечером. Мы выделяем большие средства на программу «Светлый город», на оснащение камерами для того, чтобы вся система работала эффективно и слажено.

Андрей Воробьёв напомнил, что в Московской области за последние несколько лет в рамках исполнения указов президента реализовали много проектов. В том числе в сфере здравоохранения. Например, в течение последнего года в Подмосковье появились сразу 5 перинатальных центров с самым современным оборудованием и квалифицированными специалистами: в Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске, Коломне, Раменском и Щелкове.

- В Послании прозвучала тема онкологии. В прошлом году у нас открылся онкологический центр, и мы запланировали в следующие три года построить новый ультрасовременный онкологический комплекс. Это будет клинико-диагностический центр и дополнительный хирургический корпус, который будет оснащен по последнему слову техники. Специальная программа по онкологии позволит диагностировать заболевание на самых ранних стадиях и предотвращать его развитие.

Губернатор особо отметил, что Московская область старается привлекать лучшие зарубежные и отечественные технологии:

- В частности, мы создаем индустриальные парки, которые позволяют внедрять самые современные разработки. Например, в Пущине мы сейчас создаем фармацевтический кластер на 60 гектаров, куда заявились уже пять компаний. Такой симбиоз использования интеллекта, научного потенциала, которым богата Московская область - это залог успеха, чтобы не отставать от зарубежных стран в части технологий, использовать свои самые современные открытия.