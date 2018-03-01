2018-03-01T20:58:25+03:00
Дом. Семья

В столичном парке «Сокольники» орнитологи заметили полярную сову

Белая красавица несколько раз пролетела над птичьим приютом, но в гости не заглянула
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Одной из причин перелета полярной совы могло стать большое количество снега, мешающего добывать грызуновОдной из причин перелета полярной совы могло стать большое количество снега, мешающего добывать грызуновФото: Евгения ГУСЕВА
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В общем-то, это не чудо. Полярные совы уже прилетали в Москву с Крайнего Севера и не раз. А учитывая, что в столице сейчас десятиградусный морозец, совам этого вида здесь очень даже уютно. К тому же всегда есть, чем полакомиться. Белые птицы едят крыс, а их в городской среде гораздо больше, чем в тундре.

По мнению руководителя орнитария в «Сокольниках» Вадима Мишина, одной из причин перелета полярной совы могло стать большое количество снега, мешающего добывать грызунов.

- А в столице ночью (во время бодрствования этой птицы) крысы, особенно земляные, также выползают на охоту, - рассказал «КП» Мишин. - Сова, которую мы видели, является самкой, потому что имеет крупный размер. Самцы гораздо меньше.

Три года назад в Москву также прилетели совы, причем не одна и не две, а около десяти. Было это во время первых заморозков глубокой осенью. В Москве полярница днем сидит тише воды (например, прижимаясь к стволу березы, чтобы быть незаметной), а ночью носятся по городу.

- В тундре главное лакомство у них - это лемминги, - добавил орнитолог. - Такие красивые пушистые хомячки. А у нас за неимением оных сова угощается крысами. В принципе у них вот-вот настанет период размножения и я думаю, что эта самка вернется восвояси. Там у них гнезда на холмиках. И не из палочек и веточек, как у столичных птиц, а в естественном рельефе.

Кстати, в Википедии написано, что брачный сезон у полярных сов сопровождается сложными ухаживаниями. Имеется в виду, что есть птицы, которые живут бок о бок несколько лет, а есть, которые больше одного гнездового сезона терпеть друг друга не могут.

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