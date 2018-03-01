В Подмосковье задержали две супружеские пары, которые наняли киллера для убийства бизнесмена

1 Март 21:00 2018-03-01T21:20:32+03:00

В управлении полиции Королева «КП» неофициально подтвердили, что Александр Войнов - личность в городе очень даже известная Фото: Михаил ФРОЛОВ

Друзья подозреваемых рассказывают, что предприниматель в течение нескольких лет похищал оборудование на миллионы рублей, но в полиции отказывались заводить уголовные дела

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Следственный комитет заявил, что в подмосковном городе Королев задержали четырех человек. Две семейные пары. Их считают организаторами заказного убийства местного бизнесмена. Точнее, покушения на убийство.

- По данным следствия, в январе 2018 года подозреваемые вступили в преступный сговор на организацию убийства предпринимателя в связи с конфликтом между ними возникшем на почве раздела бизнеса, - сухо комментируют в Следственном комитете. - Они нашли исполнителя убийства, пообещав ему денежное вознаграждение в 1 миллион рублей, обсуждали способ убийства и выдвигали ему требования о предоставлении доказательств совершенного преступления. Однако довести свой преступный умысел до конца соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам...

КУБАНСКИЙ КИЛЛЕР

Как стало известно «Комсомольской Правде», киллера - ранее судимого мужчину - в Королев привезли из Краснодарского края. Ему показали адреса, где живет предполагаемая жертва, адрес дома его родителей и офиса его фирмы. Первоначально предполагалось, что бизнесмен должен быть застрелен из самодельного пистолета, переделанного из пневматического «Иж-53». Затем обсуждались варианты с ножом и заточкой. Киллер дважды получил от заказчиков предоплату. Но в итоге передумал.

- Мужчина сначала явился к бизнесмену, которого должен был убрать, и все ему рассказал, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Вероятно, за эту информацию он получил от предпринимателя вознаграждение. А затем поехал в полицию и написал явку с повинной.

Итак, задержаны две супружеские пары. У одной из них четверо детей. У другой - один. По нашей информации, эти четверо и заказанный ими мужчина когда-то вместе работали. Бизнесмен Александр Войнов (имя и фамилия изменены, - Авт.) владеет большой сетью так называемых «кран-машин», они же «хватайки» - автоматы в которых с помощью «щупа» можно вытащить мягкую игрушку. Такие стоят в торговых центрах и магазинах по всей стране. Однако в какой-то момент бывшие подчиненные решили начать собственный бизнес и стали открывать собственные точки в еще не окученных Войновым городах Подмосковья и регионах России.

- Войнову это не понравилось и он начал уничтожать чужое имущество, - заявил нам друг одного из задержанных. - Мог приехать в торговый центр и просто похитить чужое имущество. Просто погрузить кран-машину на свой автомобиль и вывезти в неизвестном направлении. В лучшем случае - залить клеем приемник денег (сюда игроки бросают 10-рублевые монеты, - Авт.). Смена приемника стоит около 10 тысяч рублей. Самое удивительное, что Войнов в большинстве случаев делал это все сам - он и его подручные попадали на записи видеонаблюдения, и это их нисколько не смущало. Разумеется, владельцы автоматов вызывали полицию, писали заявления, но после этого ничего не происходило. Войнова никто не привлекал к отвественности, а он продолжал вывозить чужие кран-машины.

Сомнительное заявление, да? Разве такое может быть?

Оказалось - может.

УРОК ГЕОГРАФИИ

В управлении полиции Королева «КП» неофициально подтвердили, что Александр Войнов - личность в городе очень даже известная.

- Он был фигурантом нескольких уголовных дел - мошенничество, оскорбление сотрудников полиции, - сообщил нам источник в правоохранительных органах. - Несколько месяцев провел под арестом. Но адвокатам удалось сменить меру пресечения. В итоге многие дела просто забуксовали.

Кстати, в распоряжении нашей редакции оказался документ - жалоба одного из конкурентов Войнова, написанная в начале нынешнего года на имя замначальника подмосковной полиции Воронина, подмосковного прокурора Захарова, городского прокурора Коломны Матвеева и замначальника УМВД по городскому округу Коломна Шурлыкина. Жалоба на действия (точнее - бездействие) сотрудников полиции. Документ написан владельцем фирмы, которая устанавливает уже упомянутые кран-машины - этого человека, кстати, нет в списке задержанных. Просто еще один «коллега» Александра Войнова.

В жалобе перечисляются эпизоды, когда бизнесмен похищал чужие автоматы. С датами, адресами торговых центров, фамилиями вызванных полицейских и номерами их телефонов и адреса отделений, в которые поступали жалобы. География - Москва, Мытищи, Ивантеевка, Пушкино, Щелково, Коломна, Луховицы, Одинцово, Подольск, Чехов, Монино, Липецк, Орел... Судя по бумагам, в течение дня автоматы бесследно исчезали целыми сериями.

«Согласно видеозаписям, имеющимся почти по каждому эпизоду, указанные выше хищения и иные противоправные действия совершил господин Войнов и/или его супруга в составе группы лиц. Из всего послужного списка (в жалобе перечислены около сотни адресов, где были украдены кран-машины, - Авт.) возбуждены всего 4 уголовных дела по краже автоматов. Причем 2 из них - в отношении неизвестных лиц, хотя потерпевшие опознают Войнова по записям камер видеонаблюдения».

Согласитесь, странно звучит. При такой богатой фактуре и не заводят уголовные дела? И не доводят их до суда? Это у нас-то!?

- Войнов - профессиональный сутяжник, - объясняет источник, знакомый с ситуацией. - На любое действие полиции начинает рассылать жалобы во все инстанции, от прокуратуры до самых высоких кабинетов. После каждой такой бумажки начинаются проверки. Опера и следователи понимают, что связываться с ним - себе дороже. Запаришься отчитываться перед начальством.

САМОСУД

- То, что пытались сделать задержанные - самосуд, - говорит уже упомянутый друг «заказчиков». - Разумеется, это нельзя оправдывать. Но по большому счету, на крайние меры люди пошли потому что в течение нескольких лет полиция ровным счетом ничего не предпринимала. Один такой автомат стоит около 50 тысяч рублей. А исчезают десятки автоматов. У некоторых ООО ущерб - по два-три миллиона. Люди вкладывали в этот бизнес деньги, влазили в кредиты, а их имущество кто-то просто увозит. Уголовные дела о кражах, если их в итоге все-таки заводят, в итоге ничем не заканчиваются.

Как сообщили в Следственном комитете, в пятницу в Королевский городской суд должно поступить ходатайство следствия об аресте подозреваемых. Пока обвинение никому не предъявлено.

Кстати, после задержания оперативники передали детей не родственникам предполагаемым заказчикам покушения, а в приют.

Неоднозначная получается история.

«Комсомолка» следит за развитием событий.