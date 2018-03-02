В Подмосковье воры украли со склада редкие лекарства на 19 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2018-03-02T14:13:03+03:00

Люди, кому эти таблетки предназначались, теперь могут погибнуть

Изменить размер текста: A A

От рук собственных сотрудников пострадал коммерческий склад в подмосковном Одинцово. В ходе очередной инвентаризации вскрылось, что не хватает 82 упаковки медицинских препаратов. И не просто какого-нибудь дешевого аспирина, а лекарств, предназначенных конкретным онкобольным пациентам. Такие медикаменты стоят очень дорого и ввозят их в РФ только по особому заказу. Всего воры украли три упаковки по 1 миллиону рублей. И 80 по 200 000 рублей. Общая сумма ущерба составила 19 000 000.

Директор склада тут же написал заявление о случившемся. Начались оперативно-розыскные мероприятия. Полицейскими были вычислены предполагаемые преступники, грузчики этого склада — 29--летний житель Москвы и 36-летняя жительница Наро-Фоминска.

- Обоим предъявлены обвинения по статья 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

По неофициальным данным известно, что воры уже успели продать препараты через интернет и выручить за все 1 500 000 рублей.