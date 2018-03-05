Идут лавины одна за одной

СЕГОДНЯ 01:03 2018-03-05T00:33:16+03:00

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Вполне возможно, что вчера вечером вы начитались заголовков типа «Воскресный снегопад - самый сильный за последние 123 года» (а это вполне реальный заголовок) и, проснувшись поутру, приготовились увидеть рекордные сугробы. Но не обнаружили их и решили, что снова газеты/журналы/сайты вас обманули.

Не менее возможно, что вчера вы слушали по радио комментарий ответственного работника мэрии, который уверял, что ничего особенного нас не ждет, а сто тысяч единиц уборочной техники по обыкновению уже прогревают моторы. Но наутро увидели сугроб, который показался вам больше обычного. И снова разочарование, боль, досада.

Конечно, заголовок про 123 года (он появился вчера к обеду, с утра было 68 лет) - очень выигрышный, его точно прочитают, он точно возьмет за сердце. Более того, он не такой уж неточный. Но стоит прочитать и подзаголовок: «Речь идет о суточном рекорде для 4 марта». Был рекорд? Был. Но не абсолютный, а всего лишь для данного конкретного дня. В прошлые 122 года 4 марта снега выпадало меньше. Зато как звучит!

Был ли рекорд? Не было ли рекорда? Это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То же самое и с другими цифрами. Читаем вчерашнюю сводку в 14.40: «Сугробы в столице снова выросли до полуметровой высоты. Самые большие сейчас - в районе Воробьевых гор, 54 см». Это много или мало? Или тоже рекорд для 4 марта любого года? И второй вопрос: насколько сугроб отражает общую ситуацию с высотой снежного покрова? По Ожегову, сугроб - это «наметенная ветром большая куча снега», но вы же не по сугробам ходите, верно? Стало быть, 54 см - такой же пустой звук, как и 123 года.

У нас в редакции, кстати, есть примета: если напишем, что на Москву идет рекордный ливень или снегопад, все оборачивается довольно заурядными осадками. Стоит не написать (потому что не хотим всем рекордам наши звонкие дать имена) - жди потопов и заносов. Сильнейших за последние 400 лет.

Ну и как после этого писать о погоде? Одно знаем: читать о погоде нужно внимательно, даже если кажется, что из заголовка все и так понятно.