Трамваи станут тише и быстрее

СЕГОДНЯ 01:07 2018-03-05T01:05:12+03:00

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На маршрутах используют шумопоглощающие материалы и укладывают износостойкие шпалы. Но пассажирам придется потерпеть временные отмены трамваев. В этом году Мосгосэкспертиза согласовала проекты капремонта около 15 километров трамвайных дорог. Ремонт начнется в мае и продолжится до конца августа, точных дат пока нет. К осени жителям станет удобнее ездить на восьми участках в четырех округах столицы (см. карту).

1. Участок между Полярной улицей и проездом Дежнева (район Южное Медведково, СВАО)

Пути будут менять по ночам. А контактную сеть - и днем, и ночью.

Что сделают: снесут старые и протянут новые трамвайные пути на 12 перекрестках по маршруту на Полярной улице, вдоль проезда Дежнева, на улице Менжинского и Енисейской улице. При этом обновят контактную сеть на перекрестке проезда Дежнева с Полярной улицей. В остальных местах останутся прежние контактные провода.

2. Уржумская улица с оборотным кольцом (район Свиблово, СВАО)

Для ремонта будут выбирать ночные «окна», чтобы не мешать движению трамваев и машин. Проезжую часть Енисейской улицы закрывать не будут.

Что сделают: снесут старые и протянут новые трамвайные пути. Здесь уложат шпалы из полимерных материалов. В итоге пути будут более прочными и долговечными. Кроме того, обновят контактную сеть, протянут водоотвод от стрелочных переводов, поменяют горловины колодцев и водосборные решетки, а также заново благоустроят все вокруг.

3. Маршрут улица Бориса Галушкина - Ростокинский проезд - Ярославская улица до узла Ростокинский проезд - Богородское шоссе (СВАО и ВАО)

Часть пути в Сокольниках будут ремонтировать как ночью, так и круглосуточно, если это необходимо. Для машин будет действовать ступенчатое ограничение максимальной скорости до 40 километров в час. Пешеходы смогут пройти по существующим тротуарам и пешеходным переходам.

Что сделают: снесут старые и протянут новые трамвайные пути, отремонтируют колодцы и заменят на них «плавающие» люки. Кроме того, обновят контактную сеть, заново уложат асфальт на улице Бориса Галушкина от Ярославской улицы, далее по Ростокинскому проезду до улицы Богатырский Мост.

4. Большая Калитниковская улица (Таганский район, ЦАО)

Чтобы не мешать водителям и пешеходам, ремонт будут проводить ночью. Вдоль перекопанного участка оставят проезд шириной не менее 3,5 метра с двусторонним движением машин. Для встречного разъезда на узких участках поставят знаки приоритета.

На время работ на участке будет действовать ступенчатое ограничение максимальной скорости. Там, где для машин останется не меньше одной полосы в каждом направлении, - до 40 километров в час. А в местах, где ширина сохраняемого проезда будет меньше 5,5 метра, - до 20 километров в час. Пешеходы смогут пройти по существующим тротуарам и пешеходным переходам, а также по специальным огороженным проходам.

Что сделают: снесут старые и протянут новые трамвайные пути. Обновят контактную сеть. От трамвайных путей протянут водоотвод, заменят горловины колодцев и водосборные решетки, отремонтируют асфальт на проезжей части с двух сторон рельсов, а также благоустроят все вокруг путей.

5. Новоспасский мост с подходами (Таганский район, ЦАО)

Ремонт на самом мосту будет круглосуточным. А на пересечении 3-го Крутицкого переулка и Новоспасского проезда - только по ночам. Для машин вдоль обновляемого участка путей оставят проезд шириной не меньше 6 метров - по две полосы в каждом направлении.

Во время ремонта максимальную скорость машин ограничат до 40 километров в час. Для пешеходов оставят тротуары и пешеходные переходы.

Что сделают: снесут старые и протянут новые трамвайные пути, переустроят контактную сеть, заменят горловины старых колодцев, обновят освещение вдоль маршрута, благо-устроят все вокруг. Кроме того, уложат асфальт на Новоспасском мосту от улицы Кожевнический Вражек до дома 15 по 3-му Крутицкому переулку. Затем нанесут здесь новую дорожную разметку.

6. 1-й и 4-й Рощинские проезды, частично - на Загородном шоссе и на Серпуховском валу (районы Даниловский и Донской, ЮАО)

Водителям придется терпеть здесь ремонт только ночью. Вдоль «раскопок» оставят проезд шириной не меньше 3,5 метра с одной полосой для машин в каждом направлении. Если из-за сильных пробок понадобится открыть двухстороннее движение по одной полосе, то там устроят встречный разъезд и поставят знаки приоритета. На участке будет действовать ступенчатое ограничение максимальной скорости до 20 и 40 километров в час. Пешеходы смогут пройти по существующим тротуарам и пешеходным переходам.

Что сделают: снесут старые и протянут новые трамвайные пути, обновят контактную сеть, остановки и посадочные площадки, отремонтируют проезжую часть, заново нанесут разметку и благоустроят все вокруг.

7. Холодильный переулок от дома 3 до Даниловской мануфактуры (Даниловский район, ЮАО)

Ремонт будет проходить в ночные «окна». При этом машины смогут ездить на разрешенных участках Холодильного переулка. Здесь будет действовать ступенчатое ограничение максимальной скорости до 40 километров в час. А машинам запретят остановку на этом участке. Для пешеходов оставят тротуары и пешеходные переходы.

Что сделают: снесут старые и протянут новые трамвайные пути, обновят контактную сеть, заменят горловины колодцев, поставят остановочные платформы, отремонтируют асфальт и заново все благоустроят. По всей длине посадочной платформы с внешнего края появятся перила. Чтобы инвалидам стало проще заходить в вагон, здесь поставят пандусы при сходе с посадочных платформ и уложат наземные тактильные указатели около бордюров и съездов. Кстати, до 2020 года на трамвайных остановках в разных районах столицы поставят около 200 таких специальных посадочных платформ.

8. Донбасский путепровод (Нагорный район, ЮАО)

Пути будут переделывать круглосуточно. При этом полностью отменят трамваи на участке от оборотного кольца Нижние Котлы до оборотного кольца Москворецкий рынок. Пешеходам придется пробираться через перекопанную дорогу по временным деревянным настилам.

Что сделают: снесут старые и протянут новые трамвайные пути, обновят контактную сеть и благоустроят все вокруг.

Где заменят рельсы

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новую линию протянут между желтой и синей ветками метро

На участке от 3-й Владимирской улицы до района Ивановское в скором времени построят новую трамвайную линию. Маршрут длиной 4 километра пройдет между станциями Калининской и Арбатско-Покровской линий метро. В первую очередь проще станет ездить по городу жителям района Ивановское на востоке столицы.

- По линии будут курсировать 40 трамваев в час в одном направлении, - сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - На ней разместятся четыре остановки, конечная станция и разворотное кольцо.

Маршрут проложат с северной стороны шоссе Энтузиастов от 3-й Владимирской улицы до пересечения с Большим Купавенским проездом. Далее трасса проходит с южной стороны до разворотного кольца улицы Сталеваров, рядом с которым появится конечная остановка в виде одноэтажного здания. Около нее разместится служебная автостоянка на 17 мест.

Трамвайные пути будут укладывать отдельно от проезжей части и пешеходных зон. Около каждой остановки оставят место для подъезда спецтранспорта, машин аварийных служб, пожарных и «Скорой помощи». Вдоль новой линии поставят фонари, лавочки и урны, а также высадят газоны из многолетников.