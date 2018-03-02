Сергей Собянин предложил учителям самим написать стратегию развития образования

СЕГОДНЯ 14:10 2018-03-02T14:18:03+03:00

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Как развивать систему образования Москвы? Для начала необходимо подготовить набросок документа. Причем, поработать над ним должны не чиновники и эксперты, а сами столичные учителя, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Есть простой способ загубить хорошее дело - поручить его чиновникам и экспертам. Они напишут блестящую, но изначально мертворожденную бумагу, - поделился соображениями градоначальник на своем персональном сайте. - Важно, чтобы в этой работе участвовали, прежде всего, те, кому все это воплощать в жизнь. Поэтому я попросил инициативную группу директоров школ разработать первый набросок стратегии развития образования. Затем мы опубликуем его, чтобы каждый педагог и родитель мог обсудить стратегию и высказать свои предложения.»

Мэр столицы подчеркнул, что вопрос необходимо обсудить с максимальным привлечением учителей, директоров и экспертов. После чего отобрать самые креативные и реализуемые идеи.

«Важен даже не сам конечный документ - важно создание постоянного механизма поиска идей, актуальных задач и путей их решения в московском образовании. Стратегия должна быть не застывшим документом, а механизмом мониторинга общественного запроса и поиска ответов на вызовы стремительно меняющегося мира. Образование - фундаментальная основа развития Москвы. И для меня очень важно, что думает о будущем школьного образования все городское сообщество, все неравнодушные москвичи», - отметил мэр.

Причем, отвечая на вопрос «Куда хотим прийти, например, в 2025 г.?» Сергей Собянин отметил, что это не абстрактные вопросы о будущем. Мэр города считает, что будущее уже пришло. Сейчас оно учится в начальной школе или ходит в детский сад. Поэтому разговор о стратегии - это, по большому счету, и разговор о сегодняшнем дне. Да, сегодня московские школы входят в десятку лучших школ мира. Значит завтра мы должны стремиться войти в первую тройку.»

По мнению Сергея Собянина, властям необходимо поддержать учителей. Освободить педагогов от прохождения аттестации, многочасовой проверки тетрадок и прочей рутины. Сделать учебные планы гибче, дать возможность ученикам изучать интересующие их предметы не только в своем классе, но и в соседней школе, технопарке или, например, в спортзале. Каждое достижение в профессиональной подготовке, на олимпиадах, в кружках и спорте будет складываться в «копилку» - итоговое портфолио выпускника. И, разумеется, достойно оплачивать учительский труд.

Сергей Собянин подчеркнул, что пока это пока лишь идеи.

«Главное сейчас - правильно организовать работу над стратегией», - резюмировал мэр.