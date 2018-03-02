Большая кольцевая линия метро: «В пути экономлю 20 минут, но запутался в навигации»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-03-02T15:56:41+03:00

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НЕ ПУТАЕМ ПЛАТФОРМЫ

До метро «Динамо» я езжу со «Сходненской», так что открывшийся участок большой кольцевой линии и станция «Петровский парк» вдвое сократили время моего подземного путешествия. Теперь не нужно ехать в центр, а потом обратно, 20 минут вместо 40. Однако в первые пару поездок при переходе с «Полежаевской» на «Хорошевскую» и обратно пришлось, признаюсь, поблуждать. Как выяснилось, проблемы с навигацией здесь возникали не только у меня. Попробуем в них разобраться.

Прежде всего у узла «Полежаевская» - «Хорошевская» есть две особенности, которые могут здорово запутать впервые сюда попавших. Особенность первая: на «Полежаевской» две платформы, если едете в центр, выходите на одной, если обратно, тот на второй. А когда входишь на станцию, то нужно понять, на какую платформу спускаться: от этого зависит, в какую сторону поедешь. За турникетами «Полежаевской» по этому поводу традиционно висят указатели. А вот при переходе с «Хорошевской» их нет. По крайней мере если переходить в том вестибюле, что ближе к области.

Когда в день открытия линии я прямо на крыльях несся по переходу, то это обстоятельство заставило встать, как вкопанному. Ниже, на платформах, есть список станций следования, сориентировавшись по ним, я продолжил путь. Но те списки увидишь не сразу, да и далеко они, люди со слабым зрением вряд ли увидят.

Вторая особенность в том, что перейти с «Полежаевской» на «Хорошевскую» и обратно можно в обоих вестибюлях. Хоть из первого вагона, хоть из последнего - выходи и двигай на ближайший эскалатор. Круто, да? Но...

Вот девушка стоит у эскалатора и спрашивает всех, есть здесь ли переход. Она приехала в первом вагоне из области. Вышла, а ни одного указателя. Те, у кого она спрашивала, только пожимали плечами, ну не успели люди разобраться... Девушка уже собирается идти в другой конец станции, я останавливаю ее и раскрываю секрет.

Наверное, этот недостаток скоро будет устранен. Но пока на платформе, где останавливаются следующие в центр поезда, есть только один указатель перехода. Он расположен над лестницей вестибюля ближе к области: пассажиры последнего вагона имеют шанс сориентироваться сразу, остальным, как и этой девушке, придется погадать.

В КОЛОННУ ПО ДВА СТАНОВИСЬ

На соседней платформе — той, куда причаливают поезда из центра, указатели перехода есть. Однако стрелки почему-то указывают только в одну сторону — в вестибюль ближе к центру. Вот представим: мы с вами едем из центра в первом вагоне. На «Полежаевской» выходим: смотрим на указатель и, повинуясь стрелке, плетемся через всю станцию, чтобы перейти на на новую линию. Представим, что там нам нужно в первый вагон: мы снова идем через всю станцию, утираем пот и едем дальше. И это при том, что на самом деле нам надо было встать на ближайший эскалатор, подняться, а потом спуститься. И все.

На «Хорошевской», как выяснилось, та же история. В каком бы вагоне мы с вами не ехали, на переход нам предлагают двигаться только в одном направлении: к вестибюли, который ближе к области. Я в первый же день попался на эту удочку: приехал на «Хорошевскую» в последнем вагоне и, повинуясь указателям, прошел обе станции по всей длине.

Почему сделано именно так? Я понял это, когда осознал, что стрелки предполагают движение по кругу: если мы переходим с «Хорошевской» на «Полежаевскую», то должны идти в тот вестибюль, что ближе к области, и в противоположный, если двигаемся в обратном направлении. Получается, разработчики этой хитроумной системы навигации просто хотели, чтобы мы двигались в одном направлении и не сталкивались лбами. Что ж, особенно благодарны будут пенсионеры, которым по незнанию придется обходить эти станции.

В общем, я так и не понял, почему нас обязательно нужно куда-то направлять, почему нельзя на указателях отразить то, что есть на самом деле. Это похоже на неуклюжую попытку водить нас по метро строем. Но те, кто ездит здесь постоянно, уже скоро во всем разберутся. И эти указатели станут лишь странным памятником внезапно возникшей недружественной среды.

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