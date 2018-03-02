Сергей Собянин рассказал о начале пилотного проекта по активному долголетию москвичей

СЕГОДНЯ 15:50 2018-03-02T15:56:41+03:00

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В столице стартовал новый пилотный проект для горожан старшего поколения. Сегодня, 2 марта, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале проекта на своей персональной странице в социальной сети «В контакте» и в Twitter.

«Стартовал пилотный проект, посвященный активному долголетию. Спорт, досуг, творчество, обучение - все это бесплатно. Москвичи старшего поколения уже могут записываться», - написал Сергей Собянин.

Напомним, предварительная запись пенсионеров, желающих участвовать в пилотном проекте, открылась 1 марта во всех столичных центрах социального обслуживания (ТЦСО). Пожилые москвичи могут обращаться в любой из них, тот, что находится ближе к дому. Записаться можно в течение всего года. С собой нужно принести паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Горожанам старшего поколения предложат список занятий на выбор. В зависимости от выбранных жителями в каждом районе направлений будут сформированы группы по востребованным видам занятий. Заявки будут выполняться сразу, как появятся возможности для занятий и наполнения групп.

Кстати, у пилотного проекта пока нет названия. В ближайшее время по предложению Сергея Собянина название выберут сами москвичи. Следить за проектом и оценивать его работу будет специально созданный Общественный совет. В него вошли известные, уважаемые и много добившиеся в своих профессиях представители городского сообщества. Среди них - спортсмены, артисты, телеведущие, общественные активисты.

По итогам пилотного проекта с учетом пожеланий его участников городские власти разработают и примут постоянно действующую программу по активному долголетию.

- В результате реализации этого значительного сложного проекта, который будет развиваться не один день, не один месяц, мы действительно должны создать масштабную инфраструктуру и систему для пожилых, для людей старшего поколения. И я соглашаюсь с вами, что в результате город должен стать добрее, душевнее, более открытым. И это тоже немаловажная задача, - ранее заявлял мэр Москвы.

КОНКРЕТНО

Пять важных вопросов о проекте

1. Кто может стать участником?

Пенсионеры:

• постоянно зарегистрированные в Москве;

• не имеющие медицинских противопоказаний. Обратите внимание! Участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья.

2. Что получают участники?

Для пенсионеров будут проводить спортивные, досуговые и развивающие занятия, участие в которых не требует специальной подготовки. Занятия будут проходить в группах 1 или 2 раза в неделю.

3. Это платно?

Все занятия для пенсионеров будут бесплатными.

4. Где будут проходить занятия?

Организаторами и заказчиками занятий станут территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО). Занятия будут проводиться в образовательных центрах, учреждениях культуры, спорта, парках и других организациях, которые подготовят соответствующие предложения и пройдут квалификационный отбор.

Число организаций-участников не ограничивается. Площадки на проведения занятий планируется создать в каждом районе Москвы.

5. Куда обращаться с вопросами?

Ответы на любые вопросы, связанные с программой, можно получить по телефону горячей линии пилотного проекта - 8 (495) 221-02-82. Звонки принимают ежедневно с 8.00 до 20.00.

Подробная информация о проекте - на официальном сайте мэра и правительства Москвы (www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/).