Где в Москве зимуют птицы

СЕГОДНЯ 01:03 2018-03-03T01:22:20+03:00

Птиц в Москве зимой на самом деле очень много! Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Недавно в парке «Сокольники» орнитологи заметили полярную сову, которая прилетела погостить в столицу из тундры. Белая красавица гордо промчалась над птичьем приютом и исчезла в дебрях местного лесопарка. Специалисты считают, что эта птица прилетела в Москву как в санаторий. Набраться сил перед брачным периодом, а, главное, поесть от пуза. Потому как на ее родине сейчас снега гораздо больше, чем в столице (такое бывает). И добыть грызуна - там, на севере - на обед не так просто.

А какие еще птицы зимуют в Москве? Кроме голубей и ворон, конечно. Об этом мы расспросили специалиста ГПБУ «Мосприрода» Николая Кудрявцева.

Крапивник пережидает холода у столичных рек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПЕРНАТЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Прошедшая зима наблюдательным москвичам больше всего запомнилась «нашествием» дрозда-рябинника.

- Эти птицы появились в конце декабря, - рассказал орнитолог. - Большие стаи залетали в жилые кварталы в поисках корма - ягод рябины и боярышника. Дрозд-рябинник - птица достаточно крупная и заметная. После плотного обеда они собирались на проводах, которые тянутся от крыш домов. И жители верхних этажей могли видеть, насколько их было много.

Дрозд-рябинник который год зимует в Москве.Фото: Евгения ГУСЕВА

40 лет назад в Москве зимовало около 20 видов птиц (в основном, синицы, воробьи, вороны, грачи и так далее). Сейчас этих видов уже 70. И основные зимовщики города - водоплавающие. Незамерзающие реки и внутренние водоемы Москвы дают им возможность оставаться на всю зиму. Больше всего пернатых кучкуется в юго-восточной части города, где птицы держатся на Москве-реке.

- Москвичи с каждым годом могут любоваться все большим видовым разнообразием зимующих птиц, - говорит Николай Кудрявцев. - А для любителей природы это просто находка, потому что в поисках диких пернатых не нужно выезжать из города.

Какие пернатые плавают на столичных водоемахФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЕЧЕРЕЕТ И ВЕСЬ ГОРОД ОБЛЕПИЛИ УТКИ

Как сообщили «КП» в «Мосприроде», в этом году орнитологи-любители встретили в ботаническом саду мохноногого сыча (это достаточно редкая птица, даже для Подмосковья). Но больше всего в столице зимует уток-крякв. Не в одном городе России столько нет.

- А правда, что большая часть птиц зимой погибает? - спрашиваю орнитолога. - В том числе водоплавающие.

- Зима, конечно, очень трудный период для них, - отвечает Николай Кудрявцев. - Особенно для молодых, первогодок. Сильные морозы, ледяной дождь, продолжительные снегопады приводят к тому, что птицам трудно найти пропитание, к тому же световой день очень короткий. Если птицы погибают, то именно от бескормицы. Для птиц самое страшное - голод, была бы еда, они любой мороз переживут. Так что горожане, активно подкармливающие птиц в сильные морозы и в непогоду, спасают большое количество птах. Конечно, нельзя забывать, что птиц необходимо кормить правильно, им нельзя давать соленую, перченую, жареную еду, а также испорченную. Самый лучший корм для воробьиных птиц - семена подсолнечника, а для уток в морозные дни можно предложить подсушенный белый хлеб.

Мохноногий сыч - птица редкая даже для Подмосковья.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Какой водоем в Москве самый популярный у зимующих птиц?

- Незамерзающие участки реки-Москвы, особенно в районе Коломенское - Марьино. На открытой воде можно наблюдать тысячные стаи уток.

- Что необычного заметили в зимовке птиц в этом году? Были ли какие-нибудь сюрпризы?

- Каждый год в столице остаются зимовать птицы, которые по своей природе не должны этого делать, они являются перелетными. Но по какой-то причине они остались и с «мужеством» переносят зимние холода. В этом году у реки Сходни зазимовал крапивник - насекомоядная маленькая коричневая птичка, по форме напоминающая маленький шарик с ручкой. Также на природных территориях встречают зарянок, зябликов, черных дроздов. Эти птицы должны улетать и зиму проводить в южных регионах Кавказа.

Где в Москве зимуют птицыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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