При посадке в Домодедово у пассажирского самолета лопнуло шасси

3 Март 22:44 2018-03-04T00:07:02+03:00

В аэропорту Домодедово сообщили, что пострадавших при ЧП нет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Вечером в субботу некоторые СМИ сообщили о том, что в аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку самолет компании «Нордавиа». Борт летел в Москву из Барселоны. Как стало известно «Комсомольской правде», в действительности некая проблема произошла не в полете, а непосредственно в момент посадки - у лайнера «Боинг-737» лопнуло шасси. Отметим, что в этот момент на борту находились 134 пассажира, в том числе 4 ребенка. Чартер приземлился в Домодедово около 20:50.

- Мы не рассматриваем то, что произошло, как аварийную посадку, - заявил корерпсонденту «Комсомольской правды» директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям компании «Нордавиа-Региональные авиалинии» Виктор Аношкин. - Это была штатная посадка. Хотя были определенные проблемы. По предварительным данным в результате посадки произошло разрушение пневматики переднего колеса. При этом после посадки самолет самостоятельно покинул взлетно-посадочную полосу, проехал на рулежную дорожку, а затем на перрон. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В аэропорту Домодедово подтверждают: все пассажиры доставлены в здание аэровокзала, пострадавших нет.

Произошло разрушение пневматики переднего колеса. Фото: СК РФ

- Обе взлетно-посадочные полосы работают штатно. Изменений в расписании полётов нет, - сообщил «КП» пресс-секретарь Домодедово Александр Власов.

В Следственном комитете сообщили, что по инциденту проводится проверка.

- На месте работает следственно-оперативная группа, - заявили в СК. - По результатам проверки СКР будет принято процессуальное решение.