Сергей Собянин: Для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей

4 Март 19:35 2018-03-04T19:37:47+03:00

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Синоптики назвали снегопад 4 марта самым сильным сначала за 68, а потом и вовсе за последние 123 года. При этом уточнили, что речь идет о суточном рекорде для 4 марта. Стоит сказать, что столичное метро сразу же перешло на усиленный режим работы, на улицы вышли дворники и 10 тысяч единиц снегоуборочной техники.

- Похоже, зима испытывает нас на прочность. К рекордным объемам снега, выпавшим в феврале, скорее всего, добавятся рекордные осадки в марте. Никакой трагедии, конечно, не произойдет. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он объяснил, в городе недостаточно снегоплавильных станций для такого объема выпавшего снега. И даже теоретически создать их не представляется возможным. И что же делать?

- В сложившейся ситуации в первую очередь следует расчищать дороги, обеспечивать работу общественного транспорта. Затем — дворы и тротуары, затем — парковки. Затем наступает черед сбрасывать снег с крыш, и надо заново чистить тротуары и парковки, и так по кругу, - считает Сергей Собянин.

Во время снегопадов, кстати, на работу выходят не только специализированные дорожные и уборочные службы, но и все крупные коммунальные предприятия, такие как «Мосводоканал», «Мосгаз» и другие. За качественную работу людям даже обеспечат дополнительные выплаты и распределят премии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Снег, давай, до свидания!

Наш корреспондент посмотрела, как работают снегоcплавные станции города (подробности)