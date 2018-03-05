Мэр Москвы Сергей Собянин: К 2020 году подвижной состав метро будет обновлен на две трети

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-05T16:06:22+03:00

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К 2020 году подвижной состав московского метро будет обновлен на две трети. Поезда и вагоны старых конструкций заменят на самые современные. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в время своего визита в электродепо «Владыкино» (оно, напомним, обслуживает серую «ветку» метрополитена - Серпуховско-Тимирязевскую линию, - Авт.).

- Очень важно, чтобы подвижной состав метро обновлялся, - заявил градоначальник. - Мы уже обновили процентов на 40 за последние годы, и к 2020 г. на две трети будет обновлен подвижной состав. Создаются новые вагоны: «Москва» - один из лучших подвижных составов мира.

Отметим, что с 2010 года в подземку закупили около 1900 вагонов. За ближайшие три года (2018-2020) метрополитен получит еще более 1600. В сумме это 65% от общего числа вагонов.

Причем, современные составы будут запускать в первую очередь по самым загруженным и самым новым линиям.

Также Сергей Собянин рассказал и о планах развития метро в ближайшие годы.

- К 2025 году мы планируем увеличение объемов метро практически в два раза с учетом МЦК. Мы строим новые линии, станции. Буквально не так давно открыли часть Большой кольцевой линии метро. Это большая подземная линия, одна из самых крупнейших в мире.

Общаясь с работниками электродепо, Сергей Собянин сообщил, что летом нынешнего года им повысят зарплату.

- С 1 июля пройдет индексация заработной платы работников метрополитена в соответствии с теми тарифными решениями, которые были приняты, - заявил мэр.

В пресс-службе мэрии уточнили, что речь идет о повышении зарплаты на 4%.

Сергей Собянин поблагодарил работников метро за работу и отметил, что Московский метрополитен на сегодня считается одной из самых надежных транспортных систем мира.

- Это во многом благодаря вашему труду, вашим рукам, вашим умениям. И я хотел поблагодарить вас за вашу работу, за очень важную и нужную для города работу, - сказал он.

В этом году электродепо «Владыкино» отметило свое 27-летие. Сегодня в здешнем парке около 400 вагонов (это 49 составов). Мэр рассказал, что у столичных властей есть серьезная программа по реконструкции депо. К концу 2019 года здесь появятся два дополнительных пролета отстойно-ремонтного комплекса для обслуживания и ремонта поездов, новое здание специализированной автобазы площадью на 125 машин. А в отдельном четырехэтажном здании будут размещаться помещения для отдыха локомотивных бригад. Сейчас каждая из таких комнат (они в основном находятся в административном здании) рассчитана на 3-4 человека, а в новых смогут отдыхать только 1-2 сотрудника.

Благодарственные письма из рук мэра Москвы получили представители трех трудовых династий, работающих в электродепо «Владыкино». Члены каждой династии отработали в столичном метро более 100 лет.