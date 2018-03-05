В столице общий прирост числа прикрепившихся к участкам избирателей на уровне 1%

СЕГОДНЯ 17:50 2018-03-05T18:01:38+03:00

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Москва, как и остальные регионы России, готовится к предстоящим 18 марта этого года выборам президента РФ. Впервые избиратели получили возможность голосовать там, где им удобно. Среди прикрепившихся к участкам в Москве общий прирост числа избирателей составляет приблизительно 1%. Об этом сегодня, 5 марта, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов во время "круглого стола" о новых нормах реализации избирательных прав граждан и форм общественного контроля.

- Развенчаю миф о каком-то искусственно раздутом количестве обратившихся с заявлениями о прикреплении, - сказал Валентин Горбунов. - Сейчас таких иногородних избирателей в Москве прикрепились на избирательные участки 2,6% от общей численности избирателей в Москве. При этом открепились из Москвы чуть более 1%. То есть прогнозируемое увеличение общего количества избирателей в результате реализации нового порядка на сегодняшний день составляет немного более 1%.

По его словам, примерно одинаковое количество избирателей обратились как через центры госуслуг «Мои документы», так и через портал госуслуг. Новый порядок голосования может коснуться около 3 миллионов избирателей в Москве.

- Порядка 1 миллиона 700 тысяч человек, проживающие, работающие или учащиеся в Москве, которые прописаны в других регионах, и наоборот около 800 тысяч жителей Москвы, имеющих московскую прописку, фактически проживают за пределами столицы, - сообщил Валентин Горбунов. - Внутри самого города порядка полмиллиона жителей прописаны в одном конце города, а проживают - в противоположном. То есть около 3 миллионов избирателей в Москве потенциально могут воспользоваться новым порядком. Сейчас это сделали всего около 10% из них.

При этом некоторые москвичи в день выборов 18 марта окажутся на своих рабочих местах. В том числе и на избирательных участках, на которых будут работать более 100 тысяч человек. Среди них - члены участковых комиссий, наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса, сотрудники полиции, МЧС, медработники, работники торговли. Новые правила голосования по месту нахождения рассчитаны прежде всего на такие ситуации.

Итоговые данные о том, сколько человек, подавших заявления о прикреплении, и где именно будут голосовать, появятся в открытом доступе не позже 16 марта. Мосгоризбирком подготовит и разместит на своем официальном сайте в сети Интернет информацию в разрезе УИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на основании заявлений о голосовании по месту нахождения, и в Реестр избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по этому же основанию.

Помимо этого, возможность проголосовать предоставят и тем, кто по решению суда сейчас находится под домашним арестом. Таким избирателям Мосгоризбирком направит информацию о порядке голосования с учетом рекомендаций ЦИК России. Под особым контролем наблюдателей от Общественной палаты Москвы и Мосгоризбиркома будет проходить подготовка к голосованию и собственно сами выборы для тех россиян, у которых нет регистрации по месту жительства в России. Эти граждане смогут голосовать на избирательном участке № 4003 по адресу - г. Москва, Комсомольская площадь, д. 2 (Казанский вокзал).