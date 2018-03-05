2018-03-05T18:17:09+03:00
Общество

Заявления о включении в списки избирателей составляет менее 7% общего объема услуг МФЦ Москвы

Центры госуслуг столицы успешно справляются с обслуживанием посетителей
Анна МИХАЙЛОВА
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Чуть меньше двух недель остаётся до выборов президента России 18 марта. В этот раз избиратели вправе прикрепиться для голосования на тот участок, который им ближе и удобнее. Заявление можно подать любым удобным способом - удаленно через портал госуслуг или лично через центры госуслуг.

При этом только 7% от общего объема оказываемых услуг в центрах «Мои документы» в Москве составляет прием заявлений для голосования на выборах президента РФ по месту нахождения. Такие данные сегодня, 5 марта, сообщила директор центров госуслуг Москвы «Мои документы» Елена Громова во время "круглого стола" о новых нормах реализации избирательных прав граждан и форм общественного контроля.

- Судите сами, мы в день принимаем 70 - 80 тысяч человек, обратившихся за всеми видами услуг, - отметила Елена Громова. - А за услугой на подачу заявлений для голосования на выборах президента РФ по месту нахождения с 31 января по 4 марта пришло порядка 160 тысяч человек. То есть чуть меньше 7%. Поэтому конечно эта услуга не могла как-то коренным образом повлиять на работу центров.

По ее словам, все центры работают в привычном режиме и очередей в них нет. «Мы специально посмотрели, сколько за это время с 31 января по 4 марта было время ожидания в очереди, - сказала Елена Громова. - Среднее время составило 5 минут. До этого было 3 минуты. Прошу горожан не верить тому, что пишут в интернете об адских очередях. У нас такого нет".

Помимо этого, сотрудники МФЦ вместе с представителями Московской городской избирательной комиссии обходят квартиры москвичей и рассказывают о предстоящих выборах. По данным МФЦ столицы, с 31 января по 4 марта сотрудники центров госуслуг побывали в более чем 4 млн. квартир. При этом более миллиона человек пообщались с представителями центров "Мои документы" и получили информационные материалы Мосгоризбиркома. Отметим, что к тем, кто попросил их не беспокоить, больше обращаться не будут.

Есть и еще один вариант информирования о выборах и подачи заявления о прикреплении - мобильные офисы МФЦ. Эти стойки находятся в самых оживлённых местах города - в торговых центрах, на заправках, на вокзалах, по пути на работу, домой или просто на пеших маршрутах по городу. Адреса мобильных центров и время их работы можно найти на официальном сайте центров госуслуг (md.mos.ru).

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