Экс-клавишник Гарика Сукачева обвинил совладелицу сети «Крошка-картошка» в мошенничестве с недвижимостью

5 Март 20:11 2018-03-05T20:20:52+03:00

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Известный джазовый музыкант Алексей Самарин сделал громкое заявление. Самарин в разные годы поиграл в качестве клавишника с известными рок- и поп-музыкантами. В этом списке - Гарик Сукачев, Диана Арбенина, Анжелика Агурбаш, Диана Гурцкая и даже телеведущим Оскаром Кучерой (да, он тоже поет в свободное от ТВ время, - Авт.). Так вот. На днях пианист опубликовал на сайте Change.org петицию, в которой просит генеральную прокуратуру разобраться в его истории.

«Чуть более года назад я нашел на Авито объявление о продаже квартиры в Красногорске, - пишет Самарин. - Причем это был не стандартный многоквартирный дом, а снаружи он выглядит как большой трехэтажный коттедж. Внутри же он разделен на 16 квартир. И когда я приехал, мне показали весьма приличную квартиру с отделкой на первом этаже и мы стали оформлять документы. При этом мне продали 1/16 доли этого коттеджа, не определив сразу порядок пользования, то есть не закрепив за мной конкретно эту квартиру. Когда же я стал собственником и приехал вселяться в свою квартиру, то обнаружил, что там проживают посторонние люди, которые сказали, что это их квартира и я вместо первого этажа могу теперь заселиться только на третий этаж».

Квартира - другая. И не на том этаже. По словам музыканта, он намерен судится.

«Меня обманули, ввели в заблуждение. Это настоящие «черные риэлторы».

При этом Алексей Самарин заявляет, что собственником коттеджа, в котором продают квартиры является Лариса Науменко.

«Она вместе со своим супругом (по документам правда только она одна) являются владельцами популярной сети кафе «Крошка-Картошка»! - продолжает пианист. - Лариса Григорьевна Науменко оказалась собственницей и продавцом той злополучной квартиры с «серой», а точнее даже с «черной» историей! У меня сохранились записи переговоров как лично с Науменко Ларисой, так и с ее мужем и их охранником».

«Комсомольская Правда» попыталась связаться с офисом известной сети фаст-фуда. Представитель «Крошки-картошки» удивился, что Ларису Науменко назвали совладелицей компании. Попросил ссылку на петицию и обещал прокомментировать эту историю. Но позже отключил телефон.

Отметим, что Лариса Григорьевна Науменко указана в открытых базах юридических лиц как директор ООО «Эра картофеля», которая зарегистрирована по адресу Москва, Петровско-Разумовский проезд, 28. Это адрес центрального офиса «Крошки-Картошки». Саму сеть в 1998 году основали Виталий Науменко и Андрей Конончук.