Два пикапера для девушки

СЕГОДНЯ 01:33 2018-03-06T02:03:08+03:00

Павел Клоков: - Ну что, Лесли! Съел? Это тебе не Рыбку по тайским тюрьмам таскать! Фото: Антон ФОКИН

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Новость про задержание в Таиланде Алекса Лесли и его ученицы Насти Рыбки взволновала нас не на шутку (нас, то есть авторов этой заметки). В интернете Лесли значится как «гуру секса и соблазнения», «практик и профессионал в области знакомств, позиционирования, влюбления, эмоций, секса, БДСМ и многого другого». Солидности Алексу добавляет и собственный гарем. К тому же он обещает каждого участника своих занятий сделать САМЦОМ! Отказаться от такого сомнительного предложения мы не могли, но смущал нюанс. Мало того что Лесли со своими адептами угодил за решетку из-за незаконных тренингов (не платил налоги). Так еще одно занятие у этого кудесника стоит 30 тыс. рублей. Наверняка есть более экономичный путь стать самцом. По нему мы и пошли.

СЕКСУАЛЬНЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДОНОК

Начинает Антон Фокин:

- Книги самого гуру, которых удалось раздобыть аж две штуки, обошлись около 1000 рублей. Названия многообещающие - «Угнать за 60 секунд, или Секреты успешных знакомств» и «Новая Жжизнь без трусов».

Лесли советует 4 способа знакомства с девушками - «сексуальный провокатор», «подонок», «романтик» и «эмоциональный активист». А самое главное - настойчивость и еще раз настойчивость! Естественно, что с ходу мы захотели попробовать «провокатора» и «подонка», однако методы привлечения внимания там соответствующие - ухватить девушку за попу, назвать продажной женщиной и тому подобное.

- За попу никого хватать не буду, - сразу сказал я Паше.

Коллега согласился, что «это не наш метод», поэтому решено было остановиться на «романтике» (говорим приятности и милоту) и «активисте» (вовлекаем девушек в какую-нибудь работу).

Остался открытым вопрос о месте охоты. Клубы отпали сразу (жена бы точно не поняла ночного загула), денег на рестораны и аренду дорогих машин просить в редакции нам не позволила совесть. Паша сразу же предложил экономвариант - библиотека, видимо, вдохновившись фильмом «Москва слезам не верит». Что ж, храм науки, трепещи!

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ

Как театр начинается с вешалки, так пикап начинается с утреннего моциона. Обильно обрызгавшись одеколоном, я вышел на тропу войны...

- Чем это от тебя воняет? - задал вопрос Паша, не поздоровавшись. По его лицу было понятно, что с парфюмом я переборщил. - Ладно, потом помоешь шею, пошли быстрей соблазнять цыпочек.

Атмосфера в Ленинке располагала к знакомствам - тишина, расслабленные студентки и аспирантки. Осталось решить одну проблему - амбре одеколона, которое, судя по Пашиным комментариям, витало вокруг меня в радиусе пяти метров.

Пришлось начать путь пикапа с туалета, обильно помыв шею с мылом. Выхожу из будуара, и вот она - нимфа, выпорхнувшая из дамской комнаты! Мозг, воспаленный Лесли, выдает команду - модель «активиста»!

Пишет Павел Клоков:

- Девушка, понюхайте меня, пожалуйста! - заорал Антон и кинулся к бедной студентке. - Я пришел на встречу с научным руководителем и переборщил с одеколоном. Он может подумать, что я всю ночь развлекался с женщинами. Это не так.

Барышня, совершенно обалдев от ситуации, приподняла белый интеллигентный носик и сделала вид, что нюхает. Телефон не дала...

Ну а я тем временем голодным хищником проследовал в читальный зал. Девушка возле электронного каталога даже не стала меня слушать (я заявил, что не умею пользоваться компьютером, зато могу читать по руке). Вторая, по имени Акмарал, приехала в Москву из Казахстана и учится на металлурга. Совершенно забыв про Лесли, я наплел ей, что пишу диссертацию о любовной лирике советских поэтов.

- Почитайте Мукагали Макатаева, - посоветовала Акмарал. - И телефон не просите. У нас это не принято.

Пока методики Лесли не особо сработали, нужно менять дислокацию.

Вообще-то сначала Антон Фокин хотел почитать Шопенгауэра. Фото: Павел КЛОКОВ

ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?

Продолжает Антон Фокин:

- Из библиотеки мы выбрались на оперативный простор - улицу. Решили идти на легендарное место дедушек пикаперов - Новый Арбат, где еще в 80-е годы прошлого века Панкратов-Черный кадрил девчонок на нофелет. Но мы не работаем по старым методикам - только Лесли!

Мы совместили «романтика» и «активиста» и стали просить девушек выбрать подарок для дочки друга в «Детском мире». Увы, но прекрасные дамы от нас шарахались. Время неумолимо таяло, и нужно было что-то решать...

- Фиг с ним, будем действовать, как учит Лесли, напрямую - сразу просим телефон! - предложил Паша и побежал к пышногрудой женщине. Та тут же протянула аппарат - позвонить... Делиться номером тоже не стала. Близился вечер, а мы не получили ни одного номера. Павел был непреклонен - продолжаем! Ему-то хорошо, хоть ночью пикапь, а у меня жена, дети...

ЦАРИЦА АПОЛЛИНАРИЯ

Продолжает Павел Клоков:

- Мы замерзли и зашли в кафе. Пока я пил кофе, Антоха вычитал очередной способ знакомства. Нужно подкатить к даме с книгой Лесли и напрямую спросить, какой метод лично ей пришелся бы по душе. Мой напарник так и сделал. И уже через пять минут заполучил номер телефона Елены! Я выхватил у него книгу и подсел к одинокой блондинке. Та сказала, что пикапить ее бесполезно: у нее сын моего возраста и муж - мастер спорта по боксу.

Антон Фокин:

- С этого момента Паша делал все, чтобы догнать меня в этом нелегком деле соблазнения. Он вычитал еще один способ - попросить незнакомку сфотографироваться вместе с ним, чтобы его бывшая приревновала. Вроде бы хороший предлог. Но девушки опять шарахались от нас, как от прокаженных. Единственным исключением стала милая Аполлинария...

Павел Клоков:

- О прекрасная незнакомка! Царица чудесная! Студентка! Красавица! Спортсменка! Долгожданная из долгожданнейших! Она сразу согласилась, чтобы я взял ее на руки. Не заартачилась. Не назвала извращенцем и пьяницей. Приобняла меня за шею и сказала, что учится в РУДН. Соскочила на землю, оставила контакты и упорхнула!..

МОЛОДЕЖЬ И ЦЕЛОМУДРИЕ

Антон Фокин:

- Продолжаем эксперимент! Теперь пытаемся знакомиться, подходя к девушкам с вопросом «Как вы относитесь к целомудрию до брака?». Если против, то с похотливой улыбкой говорим, что мы тоже, и просим телефон. Если за, то все равно просим телефон, без улыбки.

Уж этот метод должен был сработать, ведь и предлог нормальный есть, по крайней мере дамы хоть выслушают пару минут, а там уж на уши сядем. Однако все попытки вступить в диалог не увенчались успехом, видимо, москвички чересчур напуганы всякими соц­опросами и приставалами.

- Конечно, я против целомудрия, - удача улыбнулась мне в лице симпатичной брюнетки, пробасившей свой ответ. - Кого вообще *** (волнует) кто с кем *** (спит)?

Не могу причислить себя к великими скромникам и поборникам морали, но я почему-то оцепенел, чем воспользовался менее щепетильный Павел: «Хорошо, а телефончик дадите?» И вот у коллеги уже целых два номера. Что ж, совет Лесли о настойчивости явно стоит принять к сведению.

В ПОИСКАХ БОМЖА

Вроде бы с заданием мы справились, но не хотелось уходить с поля боя без самой главной изюминки- знакомства с помощью бомжа. Суть: найти бездомного и попросить его зайти в ресторан, где сидят девушки, и заставить их выйти к нам познакомиться. Тут нас ждало главное разочарование - ни на Арбате, ни в окрестностях не было бомжей! Видимо, морозы загнали их в более теплые края.

Так что наиболее радикальные методы привлечения женского внимания, по Лесли, остались нами неохваченными. Но по опыту можно сказать одно - все новое это хорошо забытое старое. Никаких «волшебных таблеток» Лесли не дает, хотя главный его совет - быть уверенным в себе - не устаревает уже сотни лет.

*В интернете встречаем такое определение пикапера - «любой молодой представитель мужского пола, который использует шаблонные методики знакомства с девушками. Чаще всего девственник».