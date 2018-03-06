2018-03-06T12:32:34+03:00
Происшествия

В Подмосковье киллер расстрелял бизнесмена на парковке у Ледового дворца

Убийца поджидал жертву после тренировки по хоккею
Семен ЕЛЕНИН
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На месте происшествия криминалисты изъяли 5 гильз от пистолета, документы погибшего, его телефонНа месте происшествия криминалисты изъяли 5 гильз от пистолета, документы погибшего, его телефонФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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В подмосковном Одинцово ищут убийцу местного бизнесмена. Неизвестный расстрелял 57-летнего мужчину в ночь на вторник.

Как сообщают в следствии, накануне вечером предприниматель приехал к Ледовому дворцу - он несколько раз в неделю играет здесь с приятелями в хоккей. Судя по всему, киллер прекрасно знал ежедневный маршрут своей жертвы и поджидал его после тренировки. Около 23:30 бизнесмен вышел из Ледового дворца и прошел на парковку, где стояла его машина.

- Открыв багажник, мужчина стал убирать спортивную сумку, - рассказывает старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. - В этот момент неизвестный, одетый во все черное, подошел к коммерсанту сзади и произвел не менее 5 выстрелов практически в упор, в том числе два в голову.

После расстрела киллер скрылся на поджидавшей его неподалеку машине. Очевидцы вызвали скорую помощь, но после таких ранений шансов спасти бизнесмена не было.

На месте происшествия криминалисты изъяли 5 гильз от пистолета, документы погибшего, его телефон.

Установлено, что погибший - одинцовский предприниматель Леонид Казарновский. В открытых базах юридических лиц он числится учредителем семи различных компаний, которые занимаются оптовой и розничной торговлей.

- Основная версия случившегося - заказное убийство, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Поэтому сейчас отрабатываются в первую очередь деловые связи погибшего.

Следственный комитет завел уголовное дело по двум статьям: «убийство» и «незаконный оборот оружия».

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