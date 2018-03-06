2018-03-06T20:09:45+03:00
Общество

Московским школьникам рекомендовали сократить каникулы

Это коснется только тех, кто учится по модульной системе
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В любом случае, в этом учебном году всё останется без изменений - все нововведения вступят в силу только осенью 2018 годаВ любом случае, в этом учебном году всё останется без изменений - все нововведения вступят в силу только осенью 2018 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Департамент образования рекомендовал школам, которые учатся по модульной системе, сократить осенние и весенние каникулы. В отличие от тех, кто учится по привычным четвертям, "модульные" школы уходят на каникулы чаще — два раза осенью и два раза весной. Отучились пять недель - неделя отдыха. Получается, что учебных дней в году в таких школах меньше, но программа всё та же. Нужно куда-то деть "потерянные" часы.

В итоге, директорам рекомендовали сократить каникулы на пару дней и начинать отдых со среды. Подчеркиваем: рекомендовали! То есть окончательное решение всё-таки остается за самими школами, которые должны ориентироваться на мнение учителей, учеников и их родителей.

Расписание школьных каникул 2018 г. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Расписание школьных каникул 2018 г.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В любом случае, в этом учебном году всё останется без изменений - все нововведения вступят в силу только осенью 2018 года.

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