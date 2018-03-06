2018-03-06T13:11:38+03:00
Общество

Губернатор Московской области поручил разобраться с экологической ситуацией вокруг мусорного полигона «Ядрово»

В Волоколамский район должен выехать руководитель подмосковного министерства экологии Александр Коган
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня поручил министру экологии и природопользования Подмосковья Александру Когану разобраться со сложившейся негативной экологической ситуацией вокруг полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Это заявление было сделано во время расширенного заседания регионального Правительства.

- Жители Волоколамска беспокоятся, что были выбросы был с Ядрово, - отметил губернатор. - Александр Борисович, выезжайте туда, разбирайтесь и докладывайте о дорожной карте - и жителям, и нам. Какие мероприятия будут предприняты, чтобы подобное не повторялось. Тема чувствительная, люди выступали на выходных, вы там были, нам нужна дорожная карта, которая позволит предотвратить появление неприятных запахов и экологическую катастрофу.

Полигон «Ядрово» находится в 7 километрах от Волоколамска. Ранее министр экологии Московской области Александр Коган отмечал, что подмосковные власти планировали в 2020 году начать процесс модернизации свалки. Однако после консультаций с местными жителями эти работы перенесли на 2018 год. В «Ядрово» появится собственная система дегазации, сбора и очистки фильтрата. Сейчас на месте работает оперативный штаб, который круглосуточно мониторит ситуацию на полигоне.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
День рыбака в 2018 году: история и традиции праздника
Рыболовство в нашей стране всегда пользовалось особой популярностью. Государство поддерживает рыбную промышленность и, в связи с этим, учредили профессиональный праздник рыболовов. "Комсомолка" рассказывает когда день рыбака можно будет отметить в 2018 го
Максим Шевченко и Николай Сванидзе: "Что было бы, проживи Сталин еще 10 лет"
В канун 65-й годовщины смерти Иосифа Сталина публицист Максим Шевченко и экономист Никита Исаев в эфире Радио «КП» поспорили: мог ли СССР существовать без «отца народов», и какой была бы страна, если товарищ Джугашвили протянул лишние годы власти
Новости 24
С начала года в Москве отремонтировали более 5,5 тысяч дорожных ям
Станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» 10 марта закроют
Под Москвой трое мужчин избили охранника и ограбили магазин
В Москве с начала года устранили более 5,5 тысяч ям
Северный участок «салатовой» ветки московского метро откроют в марте
В Подмосковье полиция задержала наркоторговцев с 3 кг героина
Реновация пятиэтажек в Москве: В Басманном районе выбрали площадку для стартового дома
В Подмосковье за неделю около полусотни человек обратились к медикам из-за морозов
Праздничные мероприятия к 8 марта пройдут в 16 столичных парках
Доходы Москвы превысили 2 триллиона рублей
Два человека пострадали во время крупного ДТП на МКАД
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр "Охотный ряд"
Московская энергосистема успешно выдерживает аномальные морозы
Полиция задержала двух юных воров в Подмосковье
В воскресенье в Москве выпадет четверть месячной нормы снега
В столичном метро к 8 марта начали продавать праздничные брелоки «Тройка»
На Москва-реке горит пассажирский теплоход: площадь увеличилась до 1 тыс. кв. м
Метеорологи назвали дату прихода климатической весны
В Москве задержали адвоката, подозреваемого в подготовке убийства
Из подмосковной квартиры похитили драгоценности на 300 тысяч рублей
Строительство эстакады на Волоколамском шоссе завершат до конца года