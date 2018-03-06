Губернатор Московской области поручил разобраться с экологической ситуацией вокруг мусорного полигона «Ядрово»

СЕГОДНЯ 13:10 2018-03-06T13:11:38+03:00

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня поручил министру экологии и природопользования Подмосковья Александру Когану разобраться со сложившейся негативной экологической ситуацией вокруг полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». Это заявление было сделано во время расширенного заседания регионального Правительства.

- Жители Волоколамска беспокоятся, что были выбросы был с Ядрово, - отметил губернатор. - Александр Борисович, выезжайте туда, разбирайтесь и докладывайте о дорожной карте - и жителям, и нам. Какие мероприятия будут предприняты, чтобы подобное не повторялось. Тема чувствительная, люди выступали на выходных, вы там были, нам нужна дорожная карта, которая позволит предотвратить появление неприятных запахов и экологическую катастрофу.

Полигон «Ядрово» находится в 7 километрах от Волоколамска. Ранее министр экологии Московской области Александр Коган отмечал, что подмосковные власти планировали в 2020 году начать процесс модернизации свалки. Однако после консультаций с местными жителями эти работы перенесли на 2018 год. В «Ядрово» появится собственная система дегазации, сбора и очистки фильтрата. Сейчас на месте работает оперативный штаб, который круглосуточно мониторит ситуацию на полигоне.