Общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках Москвы

СЕГОДНЯ 13:15 2018-03-06T13:18:25+03:00

В корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы записались больше 4,8 тысяч человек

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Эту цифру назвал председатель Мосгордумы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице Алексей Шапошников.

-Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы формируется в соответствии с внесенными изменениями в федеральное законодательство. 4 тысячи 834 человека зарегистрировались на сайте korpus.opmoscow.ru в качестве желающих стать наблюдателями Общественной палаты, - отметил Алексей Шапошников.

Каждый день, начиная с 26 февраля, представители Центральной избирательной комиссии РФ, Московской городской избирательной комиссии, движения в защиту прав избирателей «Голос», Российского фонда свободных выборов обучают около 500 наблюдателей. Им выдаются достаточно подробные иллюстративные материалы, с которыми они придут на избирательные участки и смогут очень профессионально, качественно проконтролировать соблюдение процедур.

-В Москве все избирательные участки будут охвачены квалифицированными общественными наблюдателями. На мой взгляд, это позволит получить реальную картину того, что действительно происходило на выборах и предотвратить и осуществить профилактику возможных каких-то нарушений, несоблюдения процедур. Я надеюсь, это позволит более качественно на новом уровне провести день голосования, - отметил сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.