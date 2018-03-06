2018-03-06T13:18:25+03:00
Общество

Общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках Москвы

В корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы записались больше 4,8 тысяч человек
Михаил КОСОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Эту цифру назвал председатель Мосгордумы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице Алексей Шапошников.

-Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы формируется в соответствии с внесенными изменениями в федеральное законодательство. 4 тысячи 834 человека зарегистрировались на сайте korpus.opmoscow.ru в качестве желающих стать наблюдателями Общественной палаты, - отметил Алексей Шапошников.

Каждый день, начиная с 26 февраля, представители Центральной избирательной комиссии РФ, Московской городской избирательной комиссии, движения в защиту прав избирателей «Голос», Российского фонда свободных выборов обучают около 500 наблюдателей. Им выдаются достаточно подробные иллюстративные материалы, с которыми они придут на избирательные участки и смогут очень профессионально, качественно проконтролировать соблюдение процедур.

-В Москве все избирательные участки будут охвачены квалифицированными общественными наблюдателями. На мой взгляд, это позволит получить реальную картину того, что действительно происходило на выборах и предотвратить и осуществить профилактику возможных каких-то нарушений, несоблюдения процедур. Я надеюсь, это позволит более качественно на новом уровне провести день голосования, - отметил сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
День рыбака в 2018 году: история и традиции праздника
Рыболовство в нашей стране всегда пользовалось особой популярностью. Государство поддерживает рыбную промышленность и, в связи с этим, учредили профессиональный праздник рыболовов. "Комсомолка" рассказывает когда день рыбака можно будет отметить в 2018 го
Максим Шевченко и Николай Сванидзе: "Что было бы, проживи Сталин еще 10 лет"
В канун 65-й годовщины смерти Иосифа Сталина публицист Максим Шевченко и экономист Никита Исаев в эфире Радио «КП» поспорили: мог ли СССР существовать без «отца народов», и какой была бы страна, если товарищ Джугашвили протянул лишние годы власти
Новости 24
С начала года в Москве отремонтировали более 5,5 тысяч дорожных ям
Станции метро «Бутырская» и «Фонвизинская» 10 марта закроют
Под Москвой трое мужчин избили охранника и ограбили магазин
В Москве с начала года устранили более 5,5 тысяч ям
Северный участок «салатовой» ветки московского метро откроют в марте
В Подмосковье полиция задержала наркоторговцев с 3 кг героина
Реновация пятиэтажек в Москве: В Басманном районе выбрали площадку для стартового дома
В Подмосковье за неделю около полусотни человек обратились к медикам из-за морозов
Праздничные мероприятия к 8 марта пройдут в 16 столичных парках
Доходы Москвы превысили 2 триллиона рублей
Два человека пострадали во время крупного ДТП на МКАД
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр "Охотный ряд"
Московская энергосистема успешно выдерживает аномальные морозы
Полиция задержала двух юных воров в Подмосковье
В воскресенье в Москве выпадет четверть месячной нормы снега
В столичном метро к 8 марта начали продавать праздничные брелоки «Тройка»
На Москва-реке горит пассажирский теплоход: площадь увеличилась до 1 тыс. кв. м
Метеорологи назвали дату прихода климатической весны
В Москве задержали адвоката, подозреваемого в подготовке убийства
Из подмосковной квартиры похитили драгоценности на 300 тысяч рублей
Строительство эстакады на Волоколамском шоссе завершат до конца года