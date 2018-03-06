2018-03-06T14:41:53+03:00
Общество

В Москве 8 марта будет бесплатная парковка

Оплату отменили на все четыре праздничных дня
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Интенсивность движения транспорта в праздничные дни традиционно снижаетсяИнтенсивность движения транспорта в праздничные дни традиционно снижаетсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Хорошие новости для автомобилистов на грядущие праздничные дни — плату за парковку отменят.

- В праздничные дни, с 8 по 11 марта, парковка в столице будет бесплатной. Оставить машину можно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства, - об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Но стоит обратить внимание, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.

Возникает вопрос, а не повлияет ли бесплатная парковка на загруженность городских дорог?

- Интенсивность движения транспорта в праздничные дни традиционно снижается, поэтому бесплатная парковка не повлияет на загруженность городских дорог, — объяснил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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