2018-03-06T18:54:17+03:00
Общество

Bungee workout в Москве: где «полетать» и похудеть

За час интенсивной тренировки Bungee workout сжигается более 1000 калорий
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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За час интенсивной тренировки Bungee workout сжигается более 1000 калорийЗа час интенсивной тренировки Bungee workout сжигается более 1000 калорийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Девочки, совсем скоро придется снимать шубы и свитера, которые удачно скрывали лишние килограммы. Обычно мы сами себе говорим: «Нужно срочно худеть». И начинаем питаться одной гречкой и кефиром - удовольствие сомнительное, поэтому через пару дней возвращаемся к любимой вкусной еде. И вот читаю в интернете, что на Кутузовском проспекте появились «летающие» тренировки, которые позволят очень быстро сбросить вес и подтянуть мышцы. За час интенсивной тренировки сжигается более 1000 калорий, а это две шоколадки или большой кусок торта. Записываюсь.

- Мы предлагаем новый вид фитнеса – он называется банджи воркаут. Зародился он в Таиланде, студии появились в США, Китае, Германии, Испании. И вот первая в России. Мы официальный представитель Bungee workout, - рассказывает Татьяна Захарчева, учредитель компании Bungee workout Russia.

Не поверите, но прыгать и взлетать оказалось совсем не сложно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не поверите, но прыгать и взлетать оказалось совсем не сложноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые полгода появилось много поклонниц. Ходят в основном девушки. Но и для парней планируют придумать отдельные тренировки.

- А вы реально похудели? - спрашиваю в раздевалке у девушки, которая ходит на занятия уже три месяца.

- Да, - говорит Оксана и показывает себя полненькой на фото. - Тело суше стало. Но самое главное, что это как бы просто танец, а калории жгутся. В спортзале нужно дольше над собой работать.

С собой на тренировку даже кроссовки не нужны - занятия происходят босиком или в специальных носочках (кому как удобнее). Пока мне рассказывали о балетном покрытии, которое снижает нагрузку во время прыжков, о самом бандже, я вспоминала промо-видео, на котором девушки в буквальном смысле «летали». И не могла дождаться, когда уже можно будет попытаться повторить.

- И вы полетаете, почти вся тренировка проходит в воздухе, - улыбается тренер Евгения.

- Банджи любую девушку выдержат? А если вес 100 кг? - интересуюсь.

- Выдержат. Мы подбираем банджи под рост, вес и физическую подготовку человека, - говорит Евгения.

По сути, это так называемая резинка, которую привязывают к талии, как страховку, и подвешивают к потолку. Мне, как новичку, еще и выдали плотные шорты, чтобы тренировка прошла более комфортно. И вот первые прыжки, приседания, планки - мне все легко. Учим первую танцевальную связку под "Beautiful Liar" певиц Бейонсе и Шакиры.

- Схватываете на лету, - похвалит меня тренер. - Всегда держите спину ровно.

Не поверите, но прыгать и взлетать оказалось совсем не сложно. Стоит признаться, что я имею некую физическую подготовку - в спортзал хожу. Но освоить элементарные упражнения будет по силам каждому. Еще и с видом на башни Москвы-Сити.

- И это не только кардио, а еще и такая повышающая настроение тренировка. Вроде бы просто танцуешь, но вес уходит, - радуется клиентка Ирина.

После часового «полета» майку я выкручивала и сразу же почувствовала работу мышц пресса и спины. После тренировки, кстати, можно сразу в душ или посетить еще одну модную тренировку по стретчингу (растяжке). Девушки здесь всего за месяц садятся на шпагаты, но это при условии регулярности занятий.

Новый вид фитнеса – он называется банджи воркаут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый вид фитнеса – он называется банджи воркаутФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВАЖНО

- нужна предварительная запись;

- для быстрого результата - посещать занятия минимум 2 раза в неделю.

ГДЕ: Кутузовский проспект, 36, строение 10 (вход возле шлагбаума). Ближайшая станция метро "Кутузовская" или одноименная на МЦК, "Парк Победы".

КОГДА: ежедневно, нужна запись на сайте bungeeworkoutrussia.com или по телефону 8 (495) 481-41-45.

СТОИМОСТЬ: пробное занятие - 800 рублей, последующие - 1500 рублей, абонемент на 8 занятий - 8800 рублей.

Еще модные фитнес-направления:

Стретчинг (растяжка)

TopStretching, Тестовская улица, 8 (станция метро «Международная»). Стоимость разового посещения – 300 рублей.

Varda ladies club, Кутузовский проспект, 36, строение 11. Ближайшая станция метро «Кутузовская». Стоимость разового посещения - 2500 рублей.

SMStretching, 2 студии: ул. Кузнецкий Мост, 12 (станция метро «Кузнецкий Мост»), ул. Большая Дмитровка, 20/2 (станция метро «Чеховская»). Стоимость разового посещения - от 3000 рублей.

Bungee workout Russia, Кутузовский проспект, 36, строение 10 (вход возле шлагбаума). Ближайшая станция метро "Кутузовская" или одноименная на МЦК, "Парк Победы". Стоимость пробного занятия – 300 рублей, разового занятия – 800 рублей.

Йога в гамаках

Fly Studio, улица Домодедовская, 4. Ближайшая станция метро «Орехово». Стоимость пробного занятия — 300 рублей, разового занятия — 600 рублей.

Клевер, Чистопрудный бульвар, 25. Ближайшая станция метро «Чистые пруды». Стоимость пробного занятия – 500 рублей, разового занятия – 890 рублей.

YogaRoom, улица Трубецкая, 10. Ближайшая станция метро «Фрунзенская». Стоимость разового занятия от 500 до 800 рублей (в зависимости от времени).

Прыжки на батуте

На батуте, улица Складочная, д.1, строение 1. Ближайшая станция метро «Савеловская». Стоимость пробного занятия – 500 рублей, разового занятия – от 550 до 800 рублей (в зависимости от времени).

Up&Fly, Танковый проезд, 4 строение 6. Ближайшая станция метро «Площадь Ильича». Стоимость разового занятия – от 350 рублей в час.

Акробат, улица Беломорская, 36. Ближайшая станция метро «Речной вокзал». Стоимость разового занятия – 1200 рублей.

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