Опубликована часть расшифровки переговоров пилотов разбившегося Ан-148: «Куда ты вниз? Зачем вниз?!»

СЕГОДНЯ 16:35 2018-03-06T17:40:32+03:00

Но до сих пор непонятно: была техническая неполадка или пилоты сами не включили обогрев датчиков

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В средствах массовой информации появилась расшифровка переговоров пилотов в кабине Ан-148. Напомним, Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля вблизи села Степановское Раменского района Московской области. Катастрофа произошла через пять минут после вздета. На борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за обледенения датчиков скорости: пилоты были уверены, что лайнер двигается слишком медленно и, пытались разогнать его, направляя к земле. В итоге Ан-148 свалился в штопор и разбился.

Документ опубликовал питерский телеканал «78». Официально ни в Межгосударственном авиационном комитете, ни в Росавиации не комментируют появления этого документа. Впрочем, источники в этих ведомствах подтверждают: расшифровка подлинная.

КВС (Командир воздушного судна - ред): — Вверх! В-о-от.

ВП (Второй пилот - ред): — Сейчас-сейчас.

КВС: — А ты вни...

ВП: — Вообще фигня какая-то!

КВС: — Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот — вниз.

ВП: — Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё!

КВС: — Всё, всё хорошо.

ВП: — Всё, скорость нормализовалась.

АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: — Оп-оп-оп… 390!

(Чтобы набрать скорость, второй иплот направляет самолет вниз — ред.)

КВС: — Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: — Да потому что... что хорош (нецензурно), 200 скорость, (нецензурно)!

КВС: — Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead! (Земля впереди, срочно набрать высоту! - ред)

КВС: — Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: — Всё, (нецензурно)

Конец записи.

Последний полёт АН-148 "Саратовских авиалиний", отправившегося из Домодедово в Орск.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ЕСЛИ БЫ ПИЛОТЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ, ОНИ МОГЛИ СПАСЛИ САМОЛЕТ

Чтобы проанализировать расшифровку переговоров пилотов, «Комсомолка» обратилась к вице-президенту профсоюза летного состава России Олегу Приходько:

- По предварительным данным, причиной катастрофы стало обледенение датчиков скорости. Расшифровка подтверждает этот вывод?

- Да в этом, собственно, никто не сомневался. Естественно, расшифровка подтверждает то, что указатели скорости не работали. Но главный вопрос в том, почему возникли проблемы. Была ли техническая неполадка, или пилоты не включили обогрев датчиков... Ответа по-прежнему нет.

- А что значат предупреждения автоинформатора «Скорость сравнить»?

- Скорость в полете — это самое главное. И датчиков, ее измеряющих, три — два основных, один резервный. Как только показания расходятся, идет голосовое предупреждение.

- Так почему летчики не прислушались и не сравнили?

- Похоже, не с чем было сравнивать. Все три датчика вели себя как сумасшедшие. Непонятно было, на что ориентироваться.

Характеристики разбившегося самолёта АН-148.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Вот второй пилот говорит: «оп-оп-оп... 390». Это много или мало?

- Дело не в этом, в разных ситуациях это может быть и много, и мало. В данном случае эта реплика показывает, что показания приборов скачут, а это самое ужасное. Понять, что происходит с самолетом в облаках без показаний этих приборов очень сложно. Когда они начинают прыгать то в ту, то в другую сторону, этого никому не пожелаешь.

- Какие действия летчиков были бы правильными?

- Прежде всего, нужно было разобраться в причинах происходящего. Если бы удалось понять, что проблема в указателе скорости, то для такой неисправности есть общая рекомендация: держать тангаж горизонтального полета. То есть вести лайнер прямо. Есть таблицы и графики, которые позволяют это делать, не используя приборы скорости. Даже посадку так можно совершить: таблицы показывают, как при таком-то весе самолета выставить тягу двигателей, закрылки и так далее. Но прежде всего нужно было понять, что проблема в приборах, а не в скорости. Пилоты понять это не успели.

- Неужели нет способа выяснить, что с самолетом все в порядке? С помощью стакана воды на панели приборов или еще как-то...

- Пилотирование таких самолетов по стакану воды — это ерунда, миф. В таком лайнере нет гравитации, ее заменяет центробежная сила. Самолет может идти вверх, а вы будете думать, что падаете. Летчику постоянно приходится решать, что правильно - его ощущения или показания приборов.

- После чтения расшифровки складывается впечатление, что КВС Валерий Губанов не контролировал процесс. Сергей Гамбарян, второй пилот, игнорировал слова командира, отмахивался и делал, как сам считает нужным...

- Во время полета всегда один пилот пилотирующий, другой — контролирующий. О том, кто какую роль будет выполнять, пилоты договариваются перед взлетом. В данном случае, судя по всему, пилотирующим был второй пилот. Исходя из этого, происходящее в кабине нормально.

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Саратовские авиалинии: пока нет официальной выписки внутрикабинных переговоров пилотов упавшего Ан-148

В компании «Саратовские аваиалинии» сомневаются в подлинности расшифровок переговоров пилотов, появившихся сегодня, 6 марта, в СМИ. Напомним, на записи предположительно, командир лайнера, Валерий Губанов, и второй пилот, Сергей Гамбарян, пытаются набрать высоту. Но то ли из-за недопонимания, то ли из-за ошибки приборов управления, им это не удается. Итог всем известен — 11 февраля самолет, следовавший по маршруту Москва-Орск, разбился пробыв в воздухе всего 7 минут. Погибли 71 человек, включая членов экипажа (подробности)

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