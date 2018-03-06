2018-03-06T18:54:17+03:00
Общество

Сергей Собянин поддержал идею врачей разработать стратегию развития здравоохранения

К настоящему времени уже обновлена материальная база, изменились принципы финансирования и структура больниц и поликлиник
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин согласился с предложением врачей по формированию стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Об этом градоначальник рассказал на встрече с главврачами московских больниц и поликлиник 6 марта. При этом главы медучреждений города отметили, что преобразования в здравоохранении столицы, начатые еще в 2011 году, завершены: проведен ремонт помещений, размещено новое оборудование, изменились принципы финансирования и структура медучреждений, внедрены новые методов лечения. За последние полтора года удалось в значительной степени решить проблему доступности медицинской помощи и сокращены очереди к врачам в поликлиниках. Благодаря переменам в системе здравоохранения, москвичи уже стали жить дольше: если семь лет назад средний возраст столичного жителя достигал 74 лет, то теперь — уже 78.

- Система здравоохранения касается каждого москвича, его настроения, жизненного тонуса, здоровья, — отметил в начале встречи Сергей Собянин. — От медицинского сообщества, от пациентов, москвичей поступает множество обращений и вопросов: какое будущее ждет московское здравоохранение, как оно будет развиваться и насколько будет качественным? Это важные вопросы.

Главврачи предложили мэру Москвы разработать стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Цель документа - вывести столичную медицину на качественно новый уровень. Речь идет об увеличении продолжительности жизни в среднем до 80 лет. Кроме того, необходимо повысить комфорт лечения, улучшить имеющиеся результаты.

Градоначальник согласился с предложением врачей и добавил, что при разработке стратегии развития столичного здравоохранения споры и разные точки неизбежны, широкий спектр вопросов — хорошая тенденция при обсуждении документа. Главное же, что во главе системы всегда будет стоять пациент. Вокруг его комфорта и будет построена система различных сервисов.

Главы медучреждений согласились с тем, что необходимо повышать компетенции врачей общей практики. Привлекать к новым системам обучения хотят и студентов медвузов с четвертого курса. Озвучили на встрече и инициативу по написанию нового учебника для обучения врачей общей практики.

Среди прозвучавших предложений — развитие системы волонтерства и донорской помощи, открытые для родственников реанимации, помощь некоммерческим организациям, в том числе хосписам.

Важный нюанс. Первый вариант стратегии разработает инициативная группа главных врачей московских больниц и поликлиник. В дальнейшем программу вывесят на широкое обсуждение врачебного сообщества и пациентами, а также проведут поиск и отбор самых интересных и полезных идей.

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