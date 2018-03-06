2018-03-06T18:57:35+03:00
Происшествия

Онколог угрожал ампутировать ногу пациенту, если ему не заплатят 100 тысяч рублей

Врача осудили на два года тюрьмы
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Врач был признан виновным в покушении на мошенничество, судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.Врач был признан виновным в покушении на мошенничество, судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Врачу-онкологу Анатолию Антонову вынесли приговор — два года тюрьмы. Он был признан виновным в покушении на мошенничество. Такое решение принято в Химкинском городском суде.

- Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему врачу-онкологу Анатолию Антонову, - рассказала «Комсомольской правде» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

История началась еще летом 2017 года. В московскую больницу, где на тот момент работал Анатолий Антонов, поступил пациент. Врач решил воспользоваться ситуацией и получить мошенническим путем деньги от его сестры.

- Он сообщил сестре пациента, что необходим срочный перевод больного в другое медицинское учреждение для проведение операции с целью сохранения нижней конечности пациента, - рассказывают следователи.

Хотя при этом врач знал, что подобные операции в государственных учреждениях проводятся в рамках ОМС, а значит — бесплатно. Антонов стал объяснять, что в городской больнице он просто ампутирует ногу ее брату. А, если больного переведут в частную, где он работал по совместительству, то там операции можно будет избежать. Сестра больного согласилась перевести деньги, но рассказала о факте вымогательства полиции.

- Антонов сообщил сестре пациента о результате операции и после получения денежных средств был задержан сотрудниками полиции, - рассказывают следователи.

После всех следственно-оперативных работ дело было передано в Химкинский городской суд, где Анатолию Антонову назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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