СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-07T02:16:02+03:00

В Москве начался прием заявок от пенсионеров на участие в пилотном проекте

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В первый день весны в столице официально стартовала новая программа, адресованная пенсионерам. В территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО) начался прием заявок от желающих посещать спортивные, досуговые и развивающие занятия. Старт пилотному проекту, посвященному активному долголетию москвичей, дал мэр Сергей Собянин.

- Желание активно заниматься образованием, культурой, спортом у старшего поколения с каждым годом не убавляется, а, наоборот, возрастает, - рассказал Сергей Собянин. - Наши пенсионеры московские уже не хотят круглые сутки просиживать дома, они хотят вести активный образ жизни, общаться друг с другом. Поэтому мы решили создать самый масштабный, огромный системный интересный проект в области активного долголетия...

Пилотной территорией для этого проекта стал Зеленоград. Именно здесь была опробована новая концепция развивающих занятий по освоению компьютера и английского языка, новые спортивные секции. Среди пенсионеров программа пошла на ура. Поэтому и было принято решение расширить ее на всю территорию Москвы.

КЛУБ «КРАСНАЯ РАКЕТКА»

1 марта во всех столичных центрах социального обслуживания началась запись пожилых людей в новые секции и на занятия.

Во многих центрах в этот день, помимо собственно презентаций «кружков», постарались организовать какие-то особенные программы. Например, в филиале «Крылатское» ГБУ ТЦСО «Можайский», где побывал наш корреспондент, организовали свой первый чемпионат по настольному теннису. Самым старшим претендентам на звание первой ракетки - больше 70! Яркий пример того, что возраст спорту не помеха. Шарик мечется над сеткой, как угорелый отстукивая по столу. Игроки - а их на турнир заявилось около 20 человек (!) - на позитиве. Как раз тот случай, когда проигравших нет.

В филиале рассказывают, что многие секции появляются как раз исходя из пожеланий пенсионеров района. Местный клуб «Красная ракетка» организовали еще года три назад. Тогда с инициативой пришли несколько пенсионеров.

- Мы пробовали играть в настольный теннис в ФОКе (физкультурно-оздоровительном комплексе. - Ред.), но там соперники молодые, резкие, - объясняет мне один из участников нынешнего турнира. - Игра для нашего возраста слишком интенсивная. Решили, что лучше играть со своими сверстниками. Так интереснее. Пришли в центр соцобслуживания, нас выслушали, купили раздвижной стол. С тех пор занимаемся три раза в неделю.

КОМПЛЕКС ПЛЮСОВ

Директор филиала «Крылатское» Галина Дорожкина рассказывает, что еженедельно занятия и секции посещают около ста пожилых жителей района. (Это не считая еще 45 пенсионеров, которые ежедневно получают здесь горячее питание. - Ред.).

- Можно сказать, что истоки программы активного долголетия были заложены еще в предыдущие годы. Но теперь по результатам опросов московских пенсионеров она была оформлена в виде такой большой правительственной программы. Сейчас у нас, помимо клуба настольного тенниса, действуют клубы скандинавской ходьбы, танца, народного творчества, школы компьютерной грамотности и английского языка, проводятся занятия по лечебно-адаптивной физкультуре, по правовой и финансовой грамотности. Где-то работают штатные специалисты, где-то мы привлекаем волонтеров, которые проводят занятия на благотворительной основе.

Кстати, для большинства посещающих центр соцобслуживания пенсионеров занятия и кружки - это целый комплекс плюсов. Спорт - для здоровья. Английский и компьютерная грамотность - новые знания. А все вместе - уход от одиночества, возможность общаться со сверстниками, найти новые интересы в жизни. Все это в конечном счете увеличивает продолжительность жизни. А некоторые одинокие пенсионеры здесь себе и пары находят! В центре мне рассказывают про бывшего военного летчика, вдовца, который в секции танцев нашел свою новую вторую половинку.

Партия в шахматы или спортивная секция. В центре соцобслуживания каждый может найти себе занятие по душе. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Даже любопытно было: а зачем пожилым людям английский? Беглый опрос женщин (среди регулярных посетителей центра их процентов 90) и мужчин прояснил картину. Основная причина - научиться говорить хотя бы на базовом уровне, чтобы не чувствовать себя неловко за границей.

- Мне дети каждый год дарят путевки в какие-нибудь заграничные страны, - признался один из пенсионеров. - Хочется понимать не только на уровне «здрасьте - спасибо», но и хотя бы меню научиться читать. В школе я, конечно, учил английский. Но когда это было! Вот - восстанавливаю знания.

На минуточку. На занятия по английскому языку в этом филиале записались 2 группы по 12 человек!

Еще одно из востребованных среди пенсионеров направлений - занятия по компьютерной грамотности.

- Люди к нам приходят сами: хочу разбираться в интернете, чтобы общаться с детьми и внуками, научиться искать информацию, - объясняет Галина Дорожкина.

Кабинет, где проводятся занятия, небольшой. В нем одновременно могут находиться четыре-пять «учеников». И это идеально. Потому что педагог имеет возможность работать с каждым практически индивидуально.

«БЕЗ КОМПЬЮТЕРА ТЕПЕРЬ НИКУДА»

Тамаре Гыцевой 79 лет. Рассказывает, что посещает центр практически каждый день - гимнастика, караоке (есть отдельный зал, где пожилые любят петь старые советские песни), танцы. Тамара Павловна делится результатами после первых занятий:

- Мне сын ноутбук подарил. Теперь я научилась искать там любую информацию. Вчера вот нужно было доехать в бассейн. Так я за минуту нашла, откуда, на каком автобусе!

Ее соседка по «парте» Раиса Николаевна через несколько месяцев отметит 80-летний юбилей. Женщина всю жизнь проработала старшим кладовщиком - больше полувека непрерывного стажа.

- Я на пенсию вышла лет десять назад, - рассказывает. - На работе у меня был компьютер, и все, что поступало на склад, мы забивали в специальную программу. Но в целом компьютер я не знаю. Буду здесь его осваивать. Без компьютера теперь никуда. Через интернет можно и к врачу записаться, и показания счетчиков внести, оплату за «коммуналку» оплатить. Вот и учусь.

Как стало известно, только за первый день заявки на участие в пилотном проекте по активному долголетию подали почти 28 тысяч московских пенсионеров. И этот процесс продолжается.

Конкретно

ЭТО ВАЖНО!

Кто может стать участником проекта?

- Мужчины и женщины, которые уже достигли пенсионного возраста,

- имеющие постоянную регистрацию в Москве (при этом пенсионеры-москвичи могут записать в любой центр соцобслуживания на территории города, не обязательно по месту прописки),

- без медицинских противопоказаний.

Как записаться на занятия?

Это можно сделать в ближайшем центре социального обслуживания. Узнать его адрес и задать дополнительные вопросы вы можете ежедневно с 8.00 до 20.00 по телефону +7 (495) 221-02-82. Подробности и список центров соцобслуживания Москвы можно найти на сайте https://www.mos.ru/city/projects/dolgoletie/.

Для записи на интересующие вас занятия вам понадобится паспорт, СНИЛС и карта москвича. Все занятия вы сможете посещать БЕСПЛАТНО.