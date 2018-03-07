Мосгоризбирком: «В столице много заявлений о прикреплении к участкам? Это миф!»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-07T02:17:50+03:00

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Москва подводит предварительные итоги кампании по информированию избирателей о предстоящих 18 марта выборах президента и о новом порядке голосования по месту нахождения. На эту тему Общественная палата столицы провела «круглый стол». На нем собрались представители общественных наблюдателей и кандидатов в президенты, члены избирательных комиссий, руководство Мосгордумы и центров госуслуг города, эксперты в области избирательного права.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ

С возможными фальсификациями на выборах станут бороться в том числе и «мобильные группы контроля». Для этого Общественная палата Москвы создает Корпус наблюдателей. Регистрация желающих проводится на специальном сайте, где уже оставили свои данные 4834 человека. В Московском парламентском центре проходят обучение до 500 человек ежедневно.

- Мы приняли решение, что наши группы разбора, или наши мобильные группы, начнут работать с завтрашнего дня, - сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента РФ Алексей Венедиктов. Обычно они начинают работать с субботы перед выборами. Уже сейчас есть участки, где количество избирателей вновь пришедших может превышать количество людей, которые там были раньше записаны. Конечно, эти участки должны быть взяты на особый контроль не в день голосования. На тех двух неделях, которые остались, наша группа будет выезжать, встречаться. Мы представляем себе, что может случиться, когда триста человек придут одновременно и встанут в одну очередь. Это важная история, она для нас новая.

В день выборов подготовленные общественные наблюдатели будут находиться на всех избирательных участках.

- Им выдаются подробные памятки, с которыми они придут на участки и смогут профессионально и качественно проконтролировать проведение всех процедур в день выборов, - отметил сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. - Кроме того, разработана система обратной связи, чтобы они могли оперативно сообщать в Общественный штаб о зафиксированных фактах. Штаб будет анализировать все данные и в случае необходимости принимать меры. Мы сможем провести день голосования на новом, более качественном уровне.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ ПРИМЕРНО НА ОДИН ПРОЦЕНТ

Общий прирост числа избирателей, прикрепившихся к участкам в Москве, составляет приблизительно 1%. Примерно одинаковое количество жителей обратились с заявлениями как через центры госуслуг «Мои документы», так и через портал госуслуг.

- Развенчаю миф о каком-то искусственно раздутом количестве обратившихся с заявлениями о прикреплении, - сказал председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов. - Сейчас таких иногородних избирателей в Москве прикрепилось на избирательные участки 2,6% от общей численности избирателей в городе. При этом открепились из Москвы чуть более 1%.

По новым правилам в Москве потенциально могут проголосовать около 3 миллионов граждан. Пока из них своим правом прикрепления воспользовалось всего около 10%. Разумеется, в первую очередь новый порядок рассчитан на тех москвичей, которые в день выборов окажутся на своих рабочих местах. Но не забудут и тех, кто по решению суда находится под домашним арестом или, будучи гражданином России, остался без регистрации по месту жительства в РФ.

В ЦЕНТРАХ ГОСУСЛУГ АЖИОТАЖА НЕТ

Желающие прикрепиться к удобному участку могут это сделать через портал госуслуг или лично в центре «Мои документы». В МФЦ отмечают, что все сотрудники работают как обычно и никакого ажиотажа нет.

- В день мы принимаем 70 - 80 тысяч человек, которые обратились за всеми услугами, - рассказала директор центров госуслуг Москвы «Мои документы» Елена Громова. - А за услугой подачи заявлений для голосования на выборах Президента РФ по месту нахождения с 31 января по 4 марта пришло порядка 160 тысяч. То есть чуть меньше 7%. Поэтому, конечно, эта услуга не могла коренным образом повлиять на работу центров. Мы специально посмотрели, каким за эти дни было время ожидания в очереди. В среднем 5 минут, а до этого 3 минуты.

КСТАТИ

Для информирования жителей о предстоящих выборах сотрудники МФЦ вместе с представителями Мосгоризбиркома обходят квартиры. Одновременно для приема заявлений о прикреплении работают мобильные офисы МФЦ - в торговых центрах, на заправках, на вокзалах, по пути на работу, домой. Подробная информация - на официальном сайте центров госуслуг (md.mos.ru).