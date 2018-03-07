2018-03-07T15:25:32+03:00
Общество

В Москву к 8 марта привезли 50 млн цветов

И мужчины покупают не самые дешевые букеты
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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К 8 марта предприниматели завезли в Москву 50 млн цветов.К 8 марта предприниматели завезли в Москву 50 млн цветов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Цветочное настроение в Москве уже ощущается - на улицах, в метро, магазинах женщины ходят с букетами роз или тюльпанов. Оно и понятно, 8 марта не за горами. И, оказывается, столицу буквально завалили цветами - привезли 50 млн цветов.

- К 8 марта предприниматели завезли в Москву 50 млн цветов. Несмотря на морозы, весна уже в городе, - сообщил в своем твитере мэр Москвы Сергей Собянин.

Что радует - мужчины не жалеют денег и покупают не самые дешевые букеты доя своих дам. Об этом говорят продавцы цветов.

- Цены на самые популярные цветы к празднику сохранились на уровне 2017 года, но мужчины стали тратить больше, приобретая букеты из 15–25 цветов, - рассказала "Комсомольской правде" Анастасия Новикова, pr-менеджер агентства Trend Fox.

В этом году, например, покупатели ОБИ тратят на приобретение цветов и подарков к 8 марта от 500 до 2000 тысяч рублей. Букеты из 25 тюльпанов можно приобрести за 999 рублей.

Популярностью пользуются и цветы в декоративных горшках — тюльпаны, нарциссы и крокусы, которые сохраняют «товарный» вид и свежесть гораздо дольше по сравнению с обычными букетами. В этом году 5 тюльпанов в гошке можно приобрести по цене от 99 рублей.

Кстати, дарить девушкам и женщинам на 8 марта будут не только цветы. Аналитики Яндекса изучили спрос москвичей в интернет-магазинах перед 8 марта, а также провели опрос респондентов и составили рейтинг подарков к Международному женскому дню. Итак, покупают одежду, нижнее белье, книги, косметику и парфюмерию, сувениры, товары для хобби, товары для дома и дачи, онфеты, продуктовые корзины, смартфоны, гаджеты, бытовую технику, товары для спорта и туризма, ювелирные украшения и бижутерию.

- В предпраздничные дни больше всего в среднем за раз пользователи тратят на смартфоны, гаджеты и бытовую технику — 9200 рублей. Средний чек за косметику и парфюмерию — 2900 рублей, за одежду, нижнее белье — 1400 рублей, за книги — 700 рублей, - рассказала "Комсомольской правде" Настя Васильченко, представитель пресс-службы Яндекс.Денег.

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