Собянин поддержал идею врачей разработать стратегию развития здравоохранения

СЕГОДНЯ 13:40 2018-03-07T14:01:06+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с главными врачами московских больниц и поликлиник. Во время обсуждения говорили о перспективах развития столичного здравоохранения.

По словам, руководителей медицинских учреждений города начатые в 2011 году многое уже сделано и успешно работает. Врачи и пациенты пользуются обновленными лечебными отделениями, с современным диагностическим оборудованием и сотнями новых методов лечения. При этом изменились принципы финансирования и структура учреждений. В значительной степени удалось решить проблему доступности медпомощи и сократить очереди к врачам. Одним из важных и заметных результатов модернизации столичного здравоохранения в 2011 - 2017 годах стал рост средней ожидаемой продолжительности жизни москвичей с 74 до 78 лет. Теперь нужно двигаться дальше.

- Система здравоохранения касается каждого москвича, его настроения, жизненного тонуса, здоровья, - отметил Сергей Собянин. - От медицинского сообщества, от пациентов, москвичей поступает множество обращений и вопросов: какое будущее ждет московское здравоохранение, как оно будет развиваться и насколько будет качественным? Это важные вопросы.

На встрече главные врачи предложили Сергею Собянину разработать стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Этот документ нацелен на выведение столичной медицины на качественно новый уровень. Медики также считают, что комфорт лечения нужно повышать, улучшая уже достигнутые результаты.

Мэр согласился с предложением врачей. По его словам, при работе над стратегией развития столичного здравоохранения споры и разные мнения неизбежны, и широкий спектр вопросов - хорошая тенденция при обсуждении документа. Сергей Собянин напомнил, что благодаря качественным переменам в системе москвичи стали жить дольше.

ПЕРВЫЕ ИДЕИ УЖЕ ПРОЗВУЧАЛИ

Главврачи отметили, что главным в любой стратегии развития медицины всегда будет пациент. Для его комфорта и станет выстраиваться система различных сервисов. К примеру, в поликлиниках планируется проводить образовательные мероприятия как для врачей, так и для пациентов. При этом нужно повышать компетенции врачей общей практики. К новым системам обучения хотят привлекать и студентов медвузов с четвертого курса. Во врачебном сообществе также обсуждается идея подготовки нового учебника для обучения врачей общей практики.

Среди прозвучавших на встрече инициатив - развитие системы волонтерства и донорской помощи, открытые для родственников реанимации, помощь некоммерческим организациям, в том числе хосписам.

Первый вариант стратегии разработает инициативная группа главных врачей московских больниц и поликлиник. Затем документ будет выставлен на широкое обсуждение врачебного и пациентского сообщества. Помимо этого, планируется провести краудсорсинг для поиска и отбора самых интересных и полезных идей.

Завершая встречу Сергей Собянин отметил, что сегодня закладывается фундамент для того, чтобы московская система здравоохранения стала одной из лучших в мире.

- Задача, которая поставлена Президентом, о том, чтобы мы попали в «клуб 80+» с ожидаемой продолжительностью жизни больше 80 лет, для Москвы, я считаю, абсолютно реальная, - сказал мэр. - Более того, это задача, скажем, ближайших четырех - пяти лет.