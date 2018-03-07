Концертный директор DJ GROOVE задушил свою тещу в квартире в Москве

СЕГОДНЯ 17:10 2018-03-07T17:07:28+03:00

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Еще с утра новость о том, что 34-летний Денис Калинин убил свою тещу, казалась выдумкой. Мужчина является концертным директором DJ GROOVE, а еще Александра Анатольевича, Ирены Понарошку и Кати Чеховой. Но позже следователи сообщили о его задержании по подозрению в убийстве.

- В ходе допроса задержанный признал вину, - рассказали "Комсомольской правде" в Следственном комитете по Москве. - Следствие ходатайствовало о его аресте. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщине, повлекшего ее смерть. Уже в Басманном суде решено об его аресте на срок до 2 месяцев.

Как уже говорят следователи, Денису Калинину грозит до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Судя по публикациям в соцсетях Денис Калинин вел достаточно активную жизнь - то он в Мурманске на гастролях с DJ GROOVE, то гуляет с дочерью в Москве, то летит на отдых в Рим с супругой и дочерью. А потом снова перелеты и концерты DJ GROOVE.

Дома в Москве он, видимо, был не так часто. Соответственно и с 77-летней тещей виделся не каждый день. А жила семья вместе: теща, Калинин с супругой и дочерьми. Все в квартире по Старосадскому переулку. Теплых отношений с мамой супруги у Дениса не было, а последнее время все чаще разговоры заканчивались конфликтами. Очередной произошел утром 6 марта, когда Денис и теща остались одни.

- Супруга ушла на работу, а его дочери - в детский сад и школу. У Дениса две девочки 4 и 12 лет, - рассказал источник, близкий к следствию. - В квартире был только Денис и теща. Спор разрастался, причина была какая-то самая обычная - бытовая. В порыве ярости Денис стал избивать 77-летнюю женщину, а после чего задушил.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте в квартире. Осознав, что теща мертва, Денис сам позвонил в полицию и в ходе допроса рассказал, как все произошло. Вину признал.

- Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по г. Москве.