Дети, которых семейная пара отсудила у суррогатной матери, бесследно исчезли из дома в Подмосковье

7 Март 21:15 2018-03-07T21:27:27+03:00

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История про суррогатную мать, сбежавшую с детьми заказчиков, пошла на новый виток. Хотя казалось, дело движется к развязке...

Вкратце напомним. Осенью 2016-го в полицию обратились супруги Дмитрий и Ольга Сазоновы из Санкт-Петербурга. Семья бездетная. Родить собственного ребенка у них не получалось в течение многих лет. Поэтому решили прибегнуть к услугам суррогатной матери. Подходящую женщину по совету знакомых помогла найти некая матушка Илли Илия. В Питер прилетела Преслава Воронова из Якутска. У женщины уже было двое детей от предыдущих браков. По состоянию здоровья - никаких противопоказаний для суррогатного материнства. Обговорили условия, подписали договор (на 900 тысяч рублей). Преслава успешно забеременела. Сазоновы сняли ей квартиру в Питере, привозили продукты, ежемесячно выплачивали авансы. Но за два месяца до родов Воронова исчезла. Сазоновы рассказывали в интервью «КП»: на связь с ними вышла та самая Илли и заявила, что все дальнейшие переговоры - строго через неё. И начала требовать пересмотра финансовых условий. В сентябре 2016 года женщина сообщила Ольге и Дмитрию, что Преслава родила девочек-двойняшек. Потом Илли обмолвилась, что суррогатная мама с детьми сейчас находятся в роддоме подмосковного Ногинска. Сазоновы - туда. Но Преславы и малышек и след простыл. Дальше были новые «торги» со стороны Илли, суды. И вот две недели назад вступило в силу решение Якутского городского суда (по прописке Преславы Ворновой), который признал Сазоновых биологическими родителями девочек. Вороновой было предписано передать им детей.

В суде адвокаты суррогатной матери указывали адрес, где сейчас живут двойняшки (девочкам сейчас уже по полтора года): Московская область, Балашиха, улица Лесные Поляны. 27 февраля супруги Сазоновы приехали сюда с судебными приставами. Но Преслава открывать ворота съемного коттеджа отказалась. Ломать замки чужого дома приставы не стали. Но сожителю Вороновой вручили официальное уведомление: мол, вы обязаны подчиниться решению суда и отдать детей. В течение пяти дней.

Срок прошел. И - тишина. Сегодня Сазоновы с приставами, представителями полиции и опеки вновь приехали на окраину Балашихи. В течение трех часов шли переговоры по телефону. Гражданский муж Преславы Владимир Самойлов сначала заявил приставам, что сам он сейчас в командировке. Но в итоге когда дверь все-таки открыли, оказалось, что он очень даже дома...

Приставы обыскали жилище, но детей в нем не нашли.

- В коттедже помимо Самойлова находились ещё мужчина и женщина, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Их спросили: «Где Преслава?» - «В больнице». В какой - не говорят. «Где дети?» - «С няней». Где именно и почему с няней, - говорить отказываются.

Словом, дети Сазоновых снова исчезли в неизвестном направлении. Приставы и сотрудник опеки составили акт: детей нет!

- Мы подали заявление в полицию о неисполнении судебного акта, - сообщила «Комсомольской Правде» юрист семьи Сазоновых Мария Лопато. - Это грозит (Вороновой и Самойлову, - Авт.) лишением свободы до двух лет. Также приставам будет подано заявление о розыске детей, потому что на данный момент их точное местонахождение неизвестно.

КСТАТИ

«Преславе не нужны дети, но она находится под влиянием «матушки Илли»

Полтора года назад именно «Комсомольская Правда» выяснила странные детали этого побега с детьми. Оказалось, что якутянка Преслава ещё недавно носила другое имя. Она была Надеждой. Имя сменила, когда начала общаться с той самой матушкой Илли. Подруги Вороновой нам тогда рассказывали: «Со всеми прежними знакомыми Преслава теперь не общается. Полное ощущение, что она попала в какую-то секту». Как нам удалось выяснить, Илли Илия практикует некие индивидуальные консультации - помогает желающим преодолевать трудные периоды их жизни. За деньги охотно делится некими кодами и молитвами. А одна из «фишек» ее учения: чтобы перечеркнуть затянувшуюся черную полосу в жизни, нужно поменять имя. Именно так Надежда (мать-одиночка, неудачно вложившая деньги от продажи квартиры мелкий бизнес) стала Преславой, а сама Илли когда-то носила вполне земное имя Елена.

- Самой Преславе дети не нужны, - уверена Ольга Сазонова. - Но она уже несколько лет находится под влиянием Илли и ее родственников. Тот же ее формальный сожитель Самойлов, которого Преслава Воронова представляет официальным органам как гражданского мужа, на самом деле вполне законный супруг дочери Илли. Вот только зачем им наши дети? Почему они отказываются их возвращать, хотя понятно, что ситуация только усугубляется и дальше последствия с точки зрения закона для всей этой компании могут быть намного серьезней? Однозначного ответа нет. Но при этом мы знаем, что благотворительный фонд Илли собирал деньги на «многодетную мать-одиночку, у которой сгорел дом». Сама Преслава все это время нигде не работает. Наверное, благотворительный фонд приносит хорошие деньги. Но для меня очевидно, что она по-прежнему находится под влиянием этих людей и делает то, что ей скажут.