Уличные фонари в Москве поумнеют

СЕГОДНЯ 08:35 2018-03-12T08:19:09+03:00

Одновременно с "умными" фонарями на улицах Москвы в этом году появятся более 20 тысяч новых энергосберегающих светильников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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До конца этого года в столице 49 тысяч уличных фонарей или чуть более десяти процентов будут управляться дистанционно через Центр управления сетями (ЦУС). Напомним, сейчас лампы включаются и выключаются автоматически с помощью системы управления освещением. Каждый день фонари зажигаются и гаснут в разное время по графику в зависимости от восхода и захода солнца.

- Дистанционно управляемыми станут светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, вылетных магистралях - Ленинградском, Каширском, Волгоградском шоссе, - рассказал сайту мэра Москвы mos.ru генеральный директор Объединенной энергетической компании (ОЭК) столицы Андрей Майоров. - В них встроят специальные контролеры - небольшие платы, передающие сигнал на базовую станцию в радиусе трех километров. Со станции по волоконно-оптической линии сигнал будет доходить до Центра управления сетями (ЦУС). Диспетчер сможет увидеть, горит ли фонарь, а также включить или выключить его вручную. К примеру, если вдруг тучи быстро закроют небо и станет совсем темно, специалисты всего лишь при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице или во всем квартале. То же самое утром - диспетчеры смогут выключать фонари раньше, если день выдался ясный и солнечный.

Первые 20 фонарей с дистанционным управлением сейчас испытывают на Большой Черкизовской улице в Восточном округе столицы.

Кроме контролеров, на такие светильники также ставят радиометки. В них зашифрована информация о каждой опоре освещения - в каком году ее поставили, из какого материала изготовили, какой светильник подключили, когда последний раз ремонтировали. Во время аварии оперативная служба ОЭК с помощью планшета считает все данные и быстрее справится с ремонтом. В скором времени технические характеристики всех городских фонарей соберут в единую информационную базу.

Одновременно с "умными" фонарями на улицах Москвы в этом году появятся более 20 тысяч новых энергосберегающих светильников. Эти светодиодные лампы "съедают" энергии в десять раз меньше, чем обычные лампы накаливания, и в три раза меньше, чем люминесцентные. К примеру, за прошлый год такие лампы на улицах сберегли для городского бюджета около 12 миллионов рублей. Экономные фонари рассчитаны на 11 лет непрерывной работы или около 50 тысяч часов.

По словам гендиректора Объединенной энергетической компании (ОЭК) столицы Андрея Майорова, со временем система освещения в Москве станет полностью энергосберегающей. Но менять сразу все светильники не будут, поскольку это слишком дорого. К тому же, большинство существующих ламп работают без сбоев. Поэтому замену фонарей проведут постепенно, по мере выхода старых светильников из строя.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве под контролем Объединенной энергетической компании (ОЭК) около 430 тысяч опор освещения и более 555 тысяч светильников. Примерно 10 процентов из них (порядка 45 тысяч) - это светодиодные энергосберегающие фонари. Их ставят в построенных или капитально отремонтированных жилых микрорайонах, школах и на спортивных площадках, вдоль дорог. Экономные светильники, например, зажглись в благоустроенных по программе «Моя улица» районах центра столицы.