Столичные НКО проведут десятки акций за участие в выборах президента

СЕГОДНЯ 16:00 2018-03-12T16:04:18+03:00

В ближайшие дни в Москве пройдут более 60 различных акций и флешмобов

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Мосгоризбирком окажет помощь столичным общественникам, которые предложили провести в Москве акций в поддержку участие жителей столицы в выборах президента 18 марта. Об этом в понедельник на встрече с руководством некоммерческих организаций (НКО) столицы сообщил председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.

Поводом для встречи стала целая серия акций, которую НКО планируют провести в поддержку выборов президента России. Накануне голосования активные общественники выступили с инициативой организовать более 60 акций в каждом округе Москвы. Лидеры 48 некоммерческих организаций заявят о своей гражданской ответственности, проинформируют москвичей о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования и сделать свой выбор.

По словам главы МГИК, благодаря проделанной работе о предстоящих выборах знают все горожане, однако инициатива лично пообщаться с ними приветствуется.

- Личного общения людям не хватает, - пояснил общественникам Валентин Горбунов. - С нашей стороны, если понадобится помощь, наши двери всегда открыты, мы всегда будем рады помочь. Еще раз вам спасибо, что вы принимаете участие в этом важном мероприятии.

Больше того, Мосгоризбирком готов выделить помещение для проведения общественниками работы в последнюю предвыборную неделю.

Ранее сообщалось, что квалифицированные общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках во время президентских выборов. Это позволит получить реальную картину того, что действительно происходило на выборах, предотвратить и осуществить профилактику возможных нарушений.

Напомним также, что накануне голосования активные общественники столицы запланировали провести более 60 акций, лидеры 48 некоммерческих организаций заявили о готовности проинформировать москвичей о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования и сделать свой выбор.