Почему из центра города исчезают старинные магазины

12 Март 17:00 2018-03-13T00:17:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Комсомолка уже писала о том, что восьмого марта знаменитая булочная на Покровке закрылась. Это был старейший магазин Москвы, продававший плюшки, ватрушки, батоны и буханки аж с 1911 года. Понятно, что булочная не приносила дохода хозяевам, но важно ли это в конкретном случае? Не секрет, что старейшие магазины "с историей" являются украшением любого города. Умберто Эко в одном из своих эссе с изумлением отмечал, как, приехав в Дублин, нашел аптеку, где герой Джойса Блум покупал лимонное мыло. Эта аптека существует до сих пор и верные поклонники Джойса регулярно наведываются в нее за тем самым мылом.

Подобным брендом могла стать не только булочная.

Так почему с насиженных мест исчезают кафе, аптеки и магазины со столетней историей? Об этом мы спросили у москвичей:

Мешают жадные соседи

- Существованию старинных заведений мешают жадные соседи. Так, например, происходит с журналом "Вопросы Литературы". Много лет мы обитаем в Доме Нирнзее на Тверской и исправно платим аренду. Много десятилетий все было хорошо, но несколько последних лет соседи перешли в наступление. Они вешают замки на туалеты, запирают двери редакции, мотивируя это тем, что работать надо не позже, чем до шести вечера... Однажды заперли беременную сотрудницу "Вопросов литературы". Чем мы их допекли? Да ничем. Просто обитателям дома было бы выгоднее занимаемые нами площади кому-нибудь сдавать втридорога.

Игорь Шайтанов, главный редактор журнала "Вопросы литературы"

Это был старейший магазин Москвы, продававший плюшки, ватрушки, батоны и буханки аж с 1911 годаФото: Евгения КОРОБКОВА

По мистическим соображениям

- Замечено, стоит где-нибудь восстановить старинную вывеску, как предприятие, расположенное под ней - исчезает. Несколько лет назад у старейшей булочной Москвы восстановили старинную вывеску: дореволюционную надпись и узоры в виде кренделей. До этого булочная работала под советскими буквами «Булочная»,красно-белыми на пластиковых квадратах. В итоге - вывеску восстановили, а булочной теперь не будет. Аналогичная ситуация с Аптекой на Малой Бронной. После обнаружения и восстановления старинной вывески - аптеки не стало.

Михаил Коробко, краевед, историк Москвы

- Потому что Жужа выгоняет. Жужей я называю дух старого здания. В нашей Булочной этот дух - женский, его зовут Жужа. И многие ощущают его присутствие. Жужа выгнала из булочной многих продавцов, теперь вот и мы уходим. Не исключено, что Жуже не понравится и новый хозяин магазина. Думаю, что-то подобное есть в каждом старинном заведении столице. У каждого здания есть своя Жужа со своим характером. А если по-простому, то можно сказать и так: время вышло, миссия закончилась.

Елена Замятина, хозяйка Булочной на Покровке

Из-за хозяйки-нехипстерши

- Старинные заведения исчезают из-за нежелания совершенствоваться вместе с окружающим миром. Если бы хозяйка булочной была хипстером, она могла бы поиграть с тем, что имеется. Поставила бы самовар, подавала бы чай с пирожками в подстаканниках, можно было бы и книжки москвоведческие продавать. И народ бы шел.

А можно было добиваться у департамента имущества снижения арендной ставки или вести разговор относительно перевода помещения в другой статус. Вместо этого булочная продолжала цепляться за людей,, которые по старой памяти приходили и покупали свой батон. Надо шевелиться, надо учитывать конъюнктуру нынешнего дня и понимать, что в конкурентной борьбе не предоставляя никаких дополнительных сервисов — далеко не уедешь.

Филипп Смирнов, москвовед

- Булочная сделала всё для банкротства. Очень плохой ассортимент, график работы по будням с 9 до 18, кошмарный интерьер, который и не "музейное ретро", и не удобная торговля, я не очень понимаю, как можно было дойти до такого с помещением на первой линии на такой рейтинговой улице и при льготной аренде. Дела у них плохи уже много лет, о чём они неоднократно нам жаловались, но я за всё это время не увидела ни одного шага в сторону исправления ситуации. У нас осталось от силы десяток мест, которые не меняют формат с дореволюционного времени, но, откровенно говоря, сама булочная приложила все усилия к тому, чтобы закрыться.

Наталья Тарнавская, градозащитник,

Глава Трудкоммуны "Вспомнить всё", реставрировавшей вывеску Булочной

Булочная сделала всё для банкротства. Очень плохой ассортимент, график работы по будням с 9 до 18, кошмарный интерьерФото: Евгения КОРОБКОВА

КСТАТИ

По словам градозащитника Натальи Тарнавской, даже после смены хозяев внешний вид булочной не изменится. Внешний вид фасада, включая вывеску, закреплён в охранной документации. "Мы уже запустили процесс уточнения предмета охраны в Мосгорнаследии, и они начали работу по детализации всех мелочей, что позволит нам оградить весь фасад от изменений", — отметила Тарнавская.

По словам градозащитницы, ей уже удалось пообщаться с новыми хозяевам. Кто они, Тарнавская не раскрывает, но, по словам женщины, "они в адеквате, но пока не решили, что будут открывать на этом месте".

- Полагаю, что им просто подвернулся удачный контракт на аренду, они его взяли и уже потом будут думать, что с ним делать и как будут планировать ремонт. Мы за ними будем следить, все бумажки на нашей стороне пока. Очень верим, что они сообразят, что открыть пекарню было бы хорошей идеей, – отметила Тарнавская в интервью КП.

А бывает и по-другому

Некоторым заведениям "с историей" удается перестроиться под новый формат. Один из таких примеров — пышечная на Большой Конюшенной в Санкт-Петербурге. Она открылась в 1958 году, а блогеры помогли раскрутить советский раритет. Без ведома администрации, они сделали аккаунт легендарной Пышечной. В инстаграмме то и дело появлялись студийные фото в стиле модных журналов, а в текстах говорилось о наркотической зависимости от пышек. В итоге о пышечной узнала вся страна, а очереди за пышками стали еще длиннее и вышли за пределы Конюшенной.

pyshechnaya1958 Чувствуешь приближение уикенда, сестра? Хочешь больше движений? Больше никаких закладок, есть легальный способ. Давай припудрим носик в Пышечной сегодня и белые ночи будут еще белее! *Только никому не говори... #РаспудримсяНемножко #Пушечная #Тасамаяпышечная #Впитерепышки #Пышпыш #Питер #Пышечная1958 #Тяжелыйпышечныйлюкс

Подобные примеры есть и в Москве. Многие из столетних аптек, фотоателье, кафе и нотных магазинов успешно вписались в наше время. Такие советские мастодонты входят в маршруты популярных городских экскурсий и даже квестов. Городской квест «Последние из могикан» как раз и посвящен таким столетним заведениям. Основатель квеста, экскурсовод и краевед Александр Иванов рассказал нам о некоторых интересных достопримечательностях, сумевших перестроиться под новый формат.

Магазин "Табак" на Покровке

В двух шагах от знаменитой "булочной" расположен не менее знаменитый магазин "табак", не менявший места приписки с 1932 года. Сюда до сих пор приезжают люди со всей Москвы.

"Охотник" на Мясницкой

Старейший охотничий магазин не вытеснили конкуренты из-за того, что даже охотники апгрейдили ассортимент товаров.

Цветочный магазин на Сретенке

На Сретенке прямо у стрелки с Рождественским бульваром, есть магазин "Цветы". Он существует с сороковых годов и если поначалу выглядел странновато и архаично, то теперь это один из лучших магазинов столицы. Именно сюда приезжают за самыми редкими цветами.

Чебуречная "Дружба" в Панкратьевском переулке

Эта старейшая чебуречная Москвы невероятно востребована. Еще со советских времен среди болельщиков существует традиция: отмечать здесь окончание каждого футбольного матча.

Эта старейшая чебуречная Москвы невероятно востребованаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рюмочная Орлова

Рюмочную напротив театра Маяковского называют рюмочной Орлова в честь знаменитого писателя, автора «Альтиста Данилова». Сидя здесь, писатель и работал над своими произведениями. В память об Орлове в рюмочной оборудован его уголок. Столик писателя, вырезки из газет, среди которых есть и статьи «КП». Тридцать первого августа каждый год на столе появляются свежие цветы. В день рождения писателя их приносят поклонники его творчества

Чайный дом Перлова

Говоря о достопримечательностях, сохранившихся с прежних времен, нельзя не сказать о знаменитом «чайном доме» Перлова на Мясницкой с неизменным магазином «Чай-кофе». Перловы — пионеры чайной торговли в России,первыми стали поставлять привычный нам чёрный английский чай. Знаменитый «Чайный дом» был построен в 1896 году специально к приезду посланника китайского императора. Правда, посланнику дом не понравился и он поселился в другом месте. Зато москвичас дом в китайском стиле пришелся по душе. Чай здесь продают по-прежнему и за сто лет как будто бы ничего и не изменилось.

Говоря о достопримечательностях, сохранившихся с прежних времен, нельзя не сказать о знаменитом «чайном доме» Перлова на МясницкойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фарфор, фаянс и стекло Кузнецова

На углу Мясницкой и Большого Златоустовского переулка стоит пятиэтажное здание с большими окнами, и намёками на стиль модерн. Строил его сам Шехтель, ещё в 1898 году для фарфорово-фаянсовых королей Кузнецовых. На заводах Кузнецовых в свое время производилось 2/3 фарфора в России и часть этой роскоши была представлена в магазине. Фарфорово-фаянсовые изделия здесь продают до сих пор. Правда, называется магазин «Гледиз» и к Кузнецовым отношения не имеет.

Аптеки Москвы

Аптекам особенно повезло. По-крайней мере четыре из тех, что существовали до революции, мы можем увидеть и сейчас. Например, Ново-Полянская аптека, известная как «аптека номер два» или «Аптека на полянке», не меняет место с 1820 года. Одним из ее первых владельцев был Карл Феррейн.

Фотоателье на Ордынке

В самом конце Ордынки, в доме, стоящем на углу с Серпуховской площадью, имеется фотосалон, с ничем не примечательной вывеской «Фотография», каких сотни раскидано по городу. Но, выяснилось, что фотоателье здесь с конца 19 века. Причем, создается впечатление, что нынешние владельцы не догадываются об истории фотосалона.

Ноты на Неглинной

Неглинная – это улица музыкальных магазинов. Их здесь целых три, причем, один из них не менял места и назначения с начала ХХ века. Драматург и писатель Лев Славич писал о нем так: «Если Вы , находясь на углу Неглинной и Пушечной, вслушаетесь в уличный шум, то с удивлением обнаружите, что к автомобильным гудкам, фырканью моторов и прочей так называемой «музыке» большого города примешивается музыка в прямом смысле этого слова: звуки рояля, скрипичные пассажи, звон гитары, глухие удары бубна. Источник перед Вами — на фронтоне дома краткая надпись : «МУЗЫКА». Это специализированный музыкальный магазин».

Советская блинная на Воронцовской

Это старейшая столичная блинная, единственная из оставшихся с советских времен. Блины здесь пекут уже 60 лет и продают по сорок рублей. Правда, порции маленькие. Интерьеры блинной не менялись примерно столько же времени и неслучайно именно в этих интерьерах снимал передачу «Следствие вели» Леонид Каневский.

Журнал Вопросы Литературы

Помните знаменитый фильм «Курьер», главный герой которого устраивается работать разносчиком корреспонденции в журнал «Вопросы познания»? Мало кто знает, что все антуражи сохранены до сих пор, да и сам журнал существует. Правда, называется он не «Вопросы познания», а «Вопросы литературы» и более сорока лет располагается в доме Нирнзее. Интерьеры редакции журнала такие же, как были запечатлены в фильме «Курьер». Та же оранжевая лампа, те же стеллажи и шкаф, с которого на главного героя упали бумаги и огромные окна из которых при желании можно выйти на крышу.

Правда, сейчас журнал переживает непростые времена. Жильцы дома Нирнзее взялись активно выселять старейшее издание Москвы из дорогих помещений.