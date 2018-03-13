Водитель BMW, избивший мать двоих детей в центре Москвы, получил шесть месяцев исправительных работ

СЕГОДНЯ 14:01 2018-03-13T13:53:07+03:00

Первое, что сказал главный антигерой этой истории Руслан Вьюнов: «Я никого не бил, просто было мелкое ДТП».

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Учительница по рисованию Мария 5 мая 2017 года вела семилетнего сына и девятилетнюю дочь в школу по 1-му Вражскому переулку со стороны улицы Плющиха. Светофора там нет — переходили по «зебре». И тут вплотную к пешеходному переходу приблизился черный BMW X5, буквально сбивая маму с детьми. Женщина ударяет по капоту рукой, давая понять, что она идет с детьми. Но незнакомому мужчине это не понравилось. Он выскочил из машины, набросился на молодую женщину с кулаками. «Разрядившись», мужчина прыгнул обратно в машину и уехал. Марии пришлось отменить поход с детьми в школу, вместо этого она кое-как вызвала сама себе «скорую помощь», в больнице зафиксировали побои, оказали помощь по травме плеча.

Пострадавшая от дорожного хама Мария.

Следователи также начали поиск того самого водителя BMW X5. Только спустя шесть дней, после того, как стала подниматься шумиха в соцсетях, о нем стало что-то известно. Это Руслан Вьюнов. Бизнесмен. Занимается электросвязью. Первое, что он сказал: «Я никого не бил, просто было мелкое ДТП». Причем с ним тогда в машине была его маленькая дочка.

Справка о повреждениях, выданная Марии медиками.

А потом начались тягостные моменты по аресту Вьюнова, возбуждению уголовного дела. По камерам видеонаблюдения следователи установили, что Вьюнов, выражая свое недовольство и возмущение, остановился, припарковал свой автомобиль.

- После чего догнал потерпевшую с детьми и нанес ей кулаком не менее двух ударов в область надплечья, сопровождая свои действия нецензурной бранью, причинив последней кровоподтек в области правого надплечья в проекции акромиального конца правой ключицы, не причинивший вреда здоровью, - рассказали следователи.

За такое Вьюнову могло грозить максимум 2 года колонии. Но, как и ожидалось, максимума Руслан Вьюнов избежал — ему назначили наказание в шесть месяцев исправительных работ.

- Водитель иномарки признан виновными в нанесении побоев женщине в центре Москвы, - рассказали в Следственном комитете по Москве. - Приговором суда Вьюнову назначено наказание в шести месяцев исправительных работ с удержанием 20 % из заработка в доход государства.

Также пострадавшая Мария подавала гражданский иск для взыскания морального вреда - суд удовлетворил его, женщина получит 30 000 рублей.

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