2018-03-13T16:45:01+03:00
Общество

Жители Подмосковья сами выбирают, какие больницы и поликлиники нужно отремонтировать в первую очередь

В голосовании на портале «Добродел» приняли участие уже более 7,5 тысяч человек
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В Московской области сейчас активно формируют план ремонта и благоустройства медицинских учреждений на ближайший год. По традиции, в составлении этого списка участвуют и обычные жители Подмосковья. 1 февраля на портале «Добродел» началось голосование. У пользователей есть возможность самостоятельно выбрать из предложенного списка (а в нем около 1,5 медучреждений) больницу в своём муниципалитете, которую нужно внести в будущий план. Более того, жители Московской области могут отметить, какие именно работы здесь нужно провести, выбрав одну из трёх категорий: «Капитальный ремонт», «Текущий ремонт» и «Благоустройство территории».

- Уже более 7,5 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в народном интернет-голосовании по ремонту и благоустройству медучреждений области с начала его запуска, - сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков. - Порядка 1,8 тысячи участников оставили комментарий на портале.

Большинство голосующих отмечают, что в первую очередь в больницах из списка необходимо провести ремонт кровли, заменить окна и двери, отремонтировать и утеплить цоколи с фасадами, расширить территории парковок. На текущий момент активнее всего в голосовании участвуют жители городов Кашира, Подольск, Ступино, а также Раменского района.

- Мы призываем граждан активнее участвовать в голосовании, для нас важно получать обратную связь, - обратился к жителям области глава подмосковного Минздрава. - На портале также можно размещать комментарии и прикреплять фотографии тех недоработок, которые нуждаются в устранении.

В каждом городе и районе Московской области планы по ремонту больниц и поликлиник уже сформированы. Осталось только выбрать, какие именно учреждения будут включены в эти списки. Например, в Балашихе (это сегодня крупнейший город Подмосковья) на будущий ремонт выделили 300 миллионов рублей. За год планируют отремонтировать 15 больниц. А выбрать их нужно из представленных в голосовани по городу 48 объектов. Самые проблемные точки должны указать сами жители.

- На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 400 человек, - заявил накануне глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

По его словам, на текущий момент в тройке объектов, набравших наибольшее количество голосов - поликлиники на Заречной и Керамической улицах, а также стационар центральной районной больницы на шоссе Энтузиастов.

Напомним, голосование на портале «Дрбродел» стартовало 1 февраля и продлится до 30 апреля.

Ссылка для голосования https://dobrodel.mosreg.ru/zdrav/

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