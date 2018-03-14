Москвичи сами придумали проект парка, а чиновники согласились его построить

СЕГОДНЯ 01:39 2018-03-14T02:20:11+03:00

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Для парка жители Академического района выбрали по соседству со своими домами зеленую полоску площадью 3 га (на месте сноса гаражей и теплотрассы). Один из координаторов проекта парка «Заповедный луг», Надежда Кияткина, рассказала, как они действовали дальше.

Шаг 1

Озвучиваем просьбу

В сентябре 2017 года на собрании с отчетом главы управы и «Жилищника» по благоустройству я попросила дать жителям шанс представить свой проект парка. Все официальные массовые собрания жителей с главой управы записываются на видео. Поэтому это идеальный вариант для получения каких-либо публичных обещаний. Так и вышло. Глава управы на этом же собрании согласилась с моим предложением и назначила срок сдачи проекта в феврале 2018 года.

Шаг 2

Обсуждаем в соцсетях

У жителей Академического района есть группы в Фейсбуке. Там я предложила обсудить, что нам хотелось бы увидеть на пустующей территории. На эту же тему запустила опрос, созданный на Google-формах. Для тех, кто не участвовал в обсуждении в интернете, например, бабушек-дедушек, расклеили объявления в подъездах. Затем на собрании жителей я продиктовала свой номер телефона. Со многими мы просто созванивались.

Шаг 3

Ищем экспертов

Муниципальный депутат района Ирина Донцова написала в Московский архитектурный институт (МАРХИ) о нашем проекте, встретилась с заведующей кафедрой ландшафтной архитектуры Екатериной Прокофьевой и получила согласие архитекторов на участие. А я написала знакомым биологам с просьбой помочь провести описание участка будущего парка.

Шаг 4

Анализ участка

Предварительный анализ согласились провести составители Красной книги Москвы. Мы вместе обошли участок и нашли более 70 видов луговых трав. Среди них - колокольчик раскидистый, занесенный в Красную книгу Москвы. Энтомолог Тимофей Левченко опознал на летних фотографиях жителей, сделанных в этом месте, еще один вид из Красной книги - пчелу шерстобита флорентийского.

Шаг 5

Пишем в департамент природопользования

После этого я подготовила письмо в Департамент природопользования Москвы. В нем сообщила о найденных в районе краснокнижных видах и подготовке проекта. Приложила к письму фотографии колокольчика и пчелы, указала, кем и когда они сделаны. Добавила сюда и заключение составителей Красной книги Москвы. На схеме участка обозначила места гнездования соловья и обитания растений и насекомых. Письмо составила в свободной форме и отправила через электронную приемную на портале mos.ru. Через месяц пришел ответ, что обозначенные нами места обитания редких видов впишут в новую редакцию Красной книги Москвы. Закон автоматически обязывает сохранять эти территории.

Шаг 6

Проводим встречу с архитекторами

Найти зал помогли муниципальные депутаты. Народ собирали через интернет и объявления на подъездах. Мы смогли все еще раз обсудить и согласовать пожелания.

Шаг 7

Получаем техдокументацию

На приеме у главы управы нам выдали техническую документацию «Жилищника» на участок будущего парка. Я объединила пожелания жителей и рекомендации биологов. Архитекторы получили наше техзадание и приступили к разработке проекта.

Шаг 8

Делаем чертежи, визуализацию и смету

К январю 2018 года архитекторы сделали макеты и чертежи. Специалиста по визуализации и сметчицу нашли среди жителей в одной из районных групп в соцсетях.

Шаг 9

Презентация

В феврале проект был готов. Дату презентации согласовали с главой управы. Оповестили жителей через группы в Фейсбуке, объявления в подъездах и по телефону. После презентации собрали подписи за проект. Важно, чтобы на каждом листе перед подписями стоял заголовок с объяснением, за что именно человек расписывается. Это нужно, чтобы потом подписные листы не подложили к любой другой инициативе без ведома жителей.

Главный вход будет с артконструкцией «Арки». Рядом - скамейки с растущими прямо в них цветниками из луговых растений. Фото: Максим ВОРОТНИКОВ

Шаг 10

Получаем заключение

После презентации я обратилась в Институт географии РАН, Институт проблем экологии и эволюции РАН и Зоологический музей МГУ с просьбой дать официальную оценку проекту жителей. В итоге получила положительное заключение. На имя префекта нашего округа были отправлены официальные письма в поддержку проекта из этих институтов и музея.

Шаг 11

Идем в «Жилищник»

Началась перепроверка сметы в районном «Жилищнике». Исправили недочеты.

Шаг 12

Получаем деньги

Префект попросил предварительно встретиться с его заместителем по благо-устройству. Проект понравился. Префект Юго-Западного округа Олег Волков предложил главе управы и главе муниципального собрания выделить нужную для парка сумму на будущий год. Если денег будет недостаточно, он добавит из бюджета округа.

КСТАТИ

На весь проект от идеи до утвержденной жителями и властями концепции ушло чуть более полугода. Собственно строительство парка может занять еще примерно полгода. Плюс еще около года на ожидание денег из бюджета. В итоге в придуманном ими самими парке жители смогут погулять ориентировочно к осени 2019 года. То есть через два года после первой идеи.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Главный вход.

Детская площадка.

Прогулочный маршрут с цветниками из луговых растений и скамейкой под высаженным дубом. От традиционных газонов в парке отказались.

Прогулочная зона с яблоневым садом. Рядом в зарослях кустарника гнездится соловей.

Прогулочная дорожка с насыпными холмами, под которыми спрячутся воздуховоды. Все парковки вдоль парка закроют декоративными деревянными экранами так, чтобы они украшали ландшафт, не вредили природе, а также ими было удобно пользоваться.

Надежда Кияткина - главный инициатор и двигатель проекта. Фото: Личный архив

ЦЕНА ВОПРОСА

1. Подготовка проекта

Приглашенные жителями архитекторы, ландшафтные дизайнеры и биологи работали бесплатно, за интерес. Но после успешной презентации жители в благодарность сами собрали для них около 30 тысяч рублей.

Специалист по компьютерной визуализации и разработчик сметы нашлись среди самих жителей и не требовали оплаты. Но, если бы пришлось раскошелиться за каждый шаг при подготовке концепции парка, тогда суммы были бы примерно такими:

эскизный проект, выполненный архитекторами, - около 150 тыс. руб.;

заключение биологов с анализом местности - 100 - 150 тыс. руб.;

визуализация - 100 тыс. руб.;

услуги сметчика - около 10 - 20 тыс. руб.;

Итого: от 360 до 420 тыс. руб.

2. Строительство

По первоначальному проекту, составленному районной управой, примерно 61 млн. рублей.

По первоначальному проекту, составленному жителями, - 39 млн. рублей с учетом освещения. После проверки сметы вместе с представителями «Жилищника» сумма выросла до 50 млн. рублей: выяснилось, что жители не совсем верно рассчитали расходы на светильники. А это обычно одна из самых затратных статей. Кроме того, в парках недешево обходятся также дорожки, «начинка» детских площадок и артконструкции по индивидуальным проектам.