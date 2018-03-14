Весна на порог, а мы - на каток

СЕГОДНЯ 01:48 2018-03-14T02:20:11+03:00

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На многих катках Москвы уже провели прощальные катания, ведь их планировали закрыть 11 марта, но весной в столице пока не пахнет. Именно поэтому в 19 городских парках решили не спешить и не закрывать пункты прокатов.

- Покататься на коньках можно в Саду имени Баумана, «Сокольниках», «Северном Тушине», «Дубках» и других зонах отдыха, - сообщили в мэрии со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Только цифры.

Каток в Бабушкинском парке, например, будет открыт до 18 марта. А в последний день работы вообще станет бесплатным. А в «Сокольниках», Саду имени Баумана и усадьбе Воронцово кататься можно до тех пор, пока будет устойчивая морозная погода, определенных дат закрытия нет.

А вот катки в Парке Горького, саду «Эрмитаж», в сквере в Олонецком проезде и на ВДНХ закрылись.