2018-03-14T02:20:11+03:00
Общество

Весна на порог, а мы - на каток

Сезон в парках продлится, пока держится морозная погода
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Сезон в парках продлится, пока держится морозная погодаСезон в парках продлится, пока держится морозная погодаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На многих катках Москвы уже провели прощальные катания, ведь их планировали закрыть 11 марта, но весной в столице пока не пахнет. Именно поэтому в 19 городских парках решили не спешить и не закрывать пункты прокатов.

- Покататься на коньках можно в Саду имени Баумана, «Сокольниках», «Северном Тушине», «Дубках» и других зонах отдыха, - сообщили в мэрии со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Только цифры.

Только цифры.

Каток в Бабушкинском парке, например, будет открыт до 18 марта. А в последний день работы вообще станет бесплатным. А в «Сокольниках», Саду имени Баумана и усадьбе Воронцово кататься можно до тех пор, пока будет устойчивая морозная погода, определенных дат закрытия нет.

А вот катки в Парке Горького, саду «Эрмитаж», в сквере в Олонецком проезде и на ВДНХ закрылись.

В каких городских парках продолжат работать катки.

В каких городских парках продолжат работать катки.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алиса ТИТКО

 
Читайте также
Миллиарды рублей собирают с граждан и… сливают в канализацию!
Спецкор «Комсомолки» Владимир Ворсобин обнаружил, что уже много лет водоканалы по всей стране собирают деньги с людей для борьбы с паразитами в стоках, которую академики признали лженаукой. На что спускают народные рубли? Часть 1 [видео]
Новости 24
На выставке недвижимости MIPIM - 2018 Москва представила программу реновации
Северный вестибюль станции «Кропоткинская» закрыли до апреля
В Подмосковье иномарка сбила пожилую пару
Москвичам предложили продлевать водительские права автоматически
В столице ветераны получат материальную помощь ко Дню Победы
В столичном парке «Остров мечты» появятся гигантские качели
Московские катки в парках продлили работу
В столице открылась школа здоровья для пациентов с остеопорозом
В Москве готовят к открытию новый участок салатовой ветки метро
В подмосковном ДТП погиб один человек
Москвичей ждет на этой неделе полярное вторжение
В 2017 году Москву посетили порядка 5 млн иностранцев
В самолете Хабаровск - Москва скончался пассажир
В Москве на месте бывшего завода "Серп и молот" начали строить уникальный мост
Москвичей ждет скорая оттепель
В столице купили 150 тысяч подарочных коробок конфет "Москва"
Четверо мигрантов в Подмосковье угнали иномарку за 3,5 млн
Лобода, Лепс, Меладзе, близняшки Король и даже Галамартовна зажгли на «Жаре»
В столичных роддомах стилисты помогут мамам подготовиться в выписке
В Москве ФСБ и МВД нашли схрон взрывчатки и оружия
Накануне 8 марта в Москве проводят рейды против стихийной торговли цветами
Городские службы Москвы на праздники будут работать в усиленном режиме
С начала 2018 года поезда МЦК перевезли 20 млн пассажиров
К 8 марта в центре Москвы включат подсветку в весеннем цвете
С начала года в Москве отремонтировали более 5,5 тысяч дорожных ям