Частные мастера из интернета: Розетки в квартире починит и полочку ровно прибьет

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-14T12:25:26+03:00

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Кровать-чердак для дочери-подростка мастера установили так, что она закрыла собой единственную в комнате розетку. Что делать? Доверить любимому мужу опасную электрическую работу я не рискнула. Кинула клич по соцсети - нет ли у кого знакомого электрика - установить розетку. И кто-то посоветовал интернет-сервис youdo.ru. Там, мол, есть мастера на все руки.

ОТ ЭЛЕКТРИКА ДО РЕПЕТИТОРА

Система работы youdo проста. Кликаешь на раздел «Создать задание», выбираешь нужную категорию - там их больше десятка. Курьерские услуги, грузоперевозки, ремонт, дизайн, промоакции, уборка и помощь по хозяйству, компьютерная помощь, репетиторы, юристы и т. д.

Дальше надо заполнить заявку с небольшим описанием. В нашем случае - сколько розеток и где установить. Дополнительно нужно указать, сами будете покупать материалы или их мастер должен привезти. Назначаете дату и время, указываете адрес и стоимость задания. В заказе я установила диапазон - от 1500 до 3000 рублей. Правда, в описании попросила не только установить розетки, но и выполнить еще кое-какой мелкий ремонт - подклеить обои, прикрепить деревянную панель и наладить дверцу на антресолях.

Как только задание было создано, оно попало в общую базу сервиса. В течение пяти минут на него отозвались шесть исполнителей. Каждый предложил свою цену в установленных мною рамках и небольшое описание себя как мастера. Я выбрала электрика с 8-летним стажем и пометкой youdo, что все документы у этого мастера проверены. Поставила пометку, что оплачивать работу буду через «Сделку без риска». Сайт заранее списывает с карточки означенную сумму, а зачисляет ее мастеру, когда все работы выполнены и я лично дам отмашку, что претензий у меня нет. В противном случае все деньги вернулись бы мне.

Мастера звали Дмитрий. Он приехал на другой день, чтобы оценить фронт работ. На деле все оказалось очень непросто: чтобы добраться до старой розетки и провести от нее проводку, нужно было полностью передвинуть мебель в комнате. Но кровать и шкафы намертво прикручены к стене.

- Разберемся, - махнул рукой Дмитрий, записал, какие нужно ему привезти с собой расходные материалы, инструменты, и попрощался до завтра.

ОТЛИЧНЫЙ ЗАКАЗЧИК

Назавтра электрик приехал с опозданием в 2,5 часа. Снегопад, пробки и просто не рассчитал время. А в целом на всю работу с розетками ушло около трех часов. Еще час - на оставшиеся мелкие дела. Заодно Дмитрий проверил остальные розетки и выключатели, некоторые из них пришлось подкрутить.

Несмотря на опоздание, результатом я осталась довольна. Все было сделано чисто и качественно. После того как я пометила на сайте, что мастер окончил работу, деньги поступили к нему на счет. А через час на сайте youdo появился отзыв от Дмитрия уже обо мне: «Отличный заказчик. Всем рекомендую».

По его словам, заказчики встречаются разные. Одна дама, к примеру, попросила повесить полочки. Но настолько долго вымеряла расстояние между ними, что мастер готов был сбежать от такой дотошности. В итоге четыре полки прикрепляли более трех часов.

Для самого Дмитрия выполнение разовых поручений - лишь подработка. На самом деле основное время он занят в крупном холдинге в Подмосковье. Трудится инженером сутки через трое, поэтому времени для youdo хватает.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Не нарвись на мошенника

Вызов мастера по интернету - это, конечно, риск. И потому на сайте youdo есть целый раздел, в котором собраны необходимые рекомендации.

1. Оплачивайте задания через безопасный сервис - «Сделка без риска».

2. Изучите то, что пишут об исполнителе. Есть два типа исполнителей: проверенные и непроверенные. Первый подтвердил свою личность онлайн, предоставив паспорт РФ. Youdo подтверждает, что паспортные данные действительны, а исполнителя нет в базе разыскиваемых преступников. У непроверенных есть только личная контактная информация (телефон, e-mail, аккаунты в соцсетях) и телефоны доверенных лиц.

3. Чем больше у исполнителя положительных отзывов, тем больше шансов, что он оказывает качественные услуги и ему можно доверять.

4. Оформляйте документы. На сайте можно скачать образец расписки и шаблон договора, которые необходимо подписать с исполнителем. В будущем это поможет отстоять вашу позицию в возможных спорах.

5. Проверьте паспорт мастера. Сфотографируйте страницы с именем и пропиской.

6. Откажитесь от сотрудничества, если выполнять задание приехал другой человек.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Заключайте договор и читайте отзывы

- Любая информация, размещенная в интернете, должна быть проверена потребителем, - считает председатель московского отделения Объединения потребителей России Наталия Старостина. - Читайте отзывы об этом исполнителе не только на сайте, где заказываете услуги, но и на других. Для начала по телефону расспросите исполнителя о его квалификации, как долго он оказывает подобные услуги и т. д. Если вы ищете репетитора, то попросите прислать копию диплома, рекомендательные письма. К слову, у тех, кто заботится о своей репутации, всегда есть готовое портфолио. Нужно внимательно подойти к заключению договора, в котором должны быть прописаны все права и обязанности участников сделки. В случае претензии этот документ будет необходим. Если все же услуги были оказаны не должным образом, то можно обращаться в суд.

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ СЕРВИСЫ?

PROFI.RU

Принцип работы profi.ru такой же, как и youdo. Но к проверке специалистов здесь относятся более тщательно, если верить их сайту. Для качественного оказания услуг мастер должен сдать экзамен и получить гарантию от интернет-сервиса. Специалисты сдают экзамен на профессиональные навыки. Не справился - не сможешь предоставлять заявленную услугу. Обязательные практические тесты сдают репетиторы, мастера по ремонту и мастера красоты. Как это проходит, можно посмотреть и оценить на сайте.

REMONTNIK.RU

Здесь заказывают любые работы - по отделке, сантехнике, мелкому бытовому ремонту. Оставляете заявку, и мастера отзываются в течение 7 - 9 минут. Вот что написано на сайте сервиса: «Некоторые подрядчики просто отправят вам цену, сроки, фото своих работ. Более опытные в общении с заказчиком мастера не поленятся рассказать, что влияет на цену по вашему заказу, на чем можно сэкономить, какие материалы и технологии можно использовать, зададут уточняющие вопросы. Часто мастера дают заказчику действительно полезные советы по реализации заказа - в таких случаях сразу видно, кто здесь настоящий профессионал (предложения таких исполнителей, экспертов в своем деле, и стоит выбирать)».

Здесь же служба контроля качества сервиса рекомендует внимательно читать отзывы. Чем больше откликов у мастера, тем лучше. Обращайте внимание на тех, у кого есть и хорошие, и плохие. Это характеризует мастера как более проверенного и опытного, чем новичка.