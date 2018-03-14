В ближайшие дни в Москве пройдет более 60 различных акций и флешмобов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-14T02:27:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Мосгоризбирком окажет помощь столичным общественникам, которые предложили провести в Москве серию публичных акций в поддержку участия жителей столицы в выборах президента 18 марта. Об этом в понедельник на встрече с руководством некоммерческих организаций (НКО) столицы сообщил председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.

НЕ ХВАТАЕТ ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ

Поводом для встречи стала целая серия акций, которую НКО планируют провести в поддержку выборов Президента России. Предложение включает более 60 публичных мероприятий в каждом округе Москвы. Лидеры 48 некоммерческих организаций заявят о своей гражданской ответственности, проинформируют москвичей о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования и сделать свой выбор.

По словам главы МГИК, благодаря проделанной работе о предстоящих выборах знают все горожане, однако инициатива лично пообщаться с ними достойна всяческих похвал.

- Личного общения людям не хватает, - пояснил Валентин Горбунов. - С нашей стороны, если понадобится помощь, наши двери всегда открыты, мы всегда будем рады помочь. Еще раз вам спасибо, что вы принимаете участие в этом важном мероприятии!

Больше того, Мосгоризбирком готов выделить помещение для проведения общественниками работы в последнюю предвыборную неделю.

«ПАТРИОТКИ» ЗОВУТ

Общественные организации из самых разных сфер общественной жизни понимают важность голосования и поэтому активно агитируют за участие в выборах. Разумеется, речи не идет об агитации за отдельных кандидатов - только за участие в голосовании.

- Наша задача - прежде всего получить заинтересованность в выборах у самих людей. Мы, например, создали атмосферу праздника, - уточнила Ольга Железкина, гендиректор объединения общественных и некоммерческих организаций СЗАО Москвы «Содружество». - С людьми встречаемся, создаем атмосферу, когда люди воодушевляются. Это можно сделать разными способами, но самое главное - это говорить с людьми и задавать вопросы. У нас была анкета, буквально пара вопросов, с помощью которых человек заинтересовывается и начинает общаться, начинает говорить о том, что ему интересно. Очень важно, что сейчас московское правительство уделяет этому достаточно серьезное внимание.

Кстати, Валентин Горбунов ответил на вопросы анкеты. Выяснилось, что он очень любит Москву, многие события его жизни связаны с Никитскими Воротами: здесь родился и вырос, венчался в церкви, где венчался Александр Пушкин.

Многие акции общественных организаций на самом деле весьма необычные.

- Мы общались с людьми и с теми, кто был наиболее активен, агитировал за то, чтобы ходить на выборы, мы делали с ними фотографии и выкладывали с хэштегом #важноголосовать. Эти люди были очень рады, что фотография с ними делается, выкладывается в социальные сети, - вспоминает исполнительный директор молодежного объединения «Патриотки» Вадим Сапунов. - Давайте дальше продолжать эту историю и на этих выборах, продолжать далее, делать это системным образом, потому что общественников у нас достаточно и будет еще больше. Хотелось бы отметить, что чем больше в целом общественных организаций в России, тем сильнее у нас гражданское общество. Поэтому давайте сотрудничать.

КСТАТИ

Ранее сообщалось, что квалифицированные общественные наблюдатели будут присутствовать на всех избирательных участках во время президентских выборов. Это позволит получить реальную картину того, что действительно происходило на выборах, предотвратить и осуществить профилактику возможных нарушений.