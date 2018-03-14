Москвичи подали более 35 тысяч заявок на участие в проекте по активному долголетию

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-14T02:32:11+03:00

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В столице состоялся международный форум «Активное долголетие Москвы». Российские и международные специалисты по работе с пожилыми людьми обсудили проекты по активному отдыху, творчеству и социальному туризму, дополнительное образование и занятость пенсионеров, развитие волонтерского движения в этой сфере.

- Десятки различных интересных инициатив прозвучали на «круглых столах», - сказал мэр Сергей Собянин во время заключительной сессии форума. - Все это дает ощущение, что этот проект интересен, что он будет поддержан горожанами и воплотится в жизнь. Наши пенсионеры заслужили качественную, активную жизнь на пенсии, на заслуженной пенсии. Старшему поколению Москвы требуется социальная поддержка - это специальный уход, пособия и пенсии, развитие здравоохранения. Этим мы должны постоянно заниматься и дальше совершенствовать свою работу. Чем больше человек живет, чем лучше он себя чувствует, тем больше у него потребностей к активной жизни. В итоге и продолжительность жизни увеличивается. У нас появилась идея проекта, который дает возможность столичным пенсионерам участвовать в культурных, спортивных и прочих событиях. Уверен, качество жизни пожилых людей станет еще выше.

СВОИ ПЛОЩАДКИ ГОТОВЯТ БИЗНЕС И ОБЩЕСТВЕННИКИ

Для старта проекта по активному долголетию из городского бюджета уже выделена необходимая сумма. На этот год потребуется 3 миллиарда рублей. Москва и раньше проводила для пенсионеров обучающие и культурные мероприятия. Но теперь их станет в разы больше. С начала марта от будущих участников проекта поступило более 35 тысяч заявок. На пяти тысячах площадок по всему городу созданы условия для занятий. Причем пенсионеры смогут заниматься не только в бюджетных организациях - культурных центрах, парках, школах и университетах, спорткомплексах, в аудиториях действующей программы «Серебряного университета».

- Я поддерживаю идею об участии некоммерческих и коммерческих организаций в этом проекте, невозможно все сделать на базе городских учреждений, - отметил мэр. - Необходимо привлекать и некоммерческие организации, и тех, для кого это бизнес, ничего плохого в этом нет. По тем же расценкам, за те же гранты, которые выделяет город Москва для бюджетных учреждений, пожалуйста, пусть участвуют, подают заявки.

О своем участии в проекте по активному долголетию заявили 55 представителей бизнеса и 40 некоммерческих компаний. При этом правительство Москвы проследит за тем, насколько качественно оказываются услуги. Для столичных фирм, компаний и различных учреждений составят критерии оценки их работы, проведут конкурсы, выберут лучших организаторов и наградят их.

В ТРЕНДЕ - СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

После квалификационного отбора все площадки проекта получают аттестацию специалистов-профессионалов. Но не только власти будут контролировать занятия, тренинги, мастер-классы и кружки для пожилых людей. Сами участники проекта смогут оставлять свои отзывы и предложения.

Напомним, в марте этого года в столице стартовал первый в России проект по активному долголетию. Сегодня в Москве живет около 3 миллионов человек пенсионного возраста, из них более 600 тысяч - молодые пенсионеры, то есть в возрасте 55+. В каждом районе Москвы для них будут проводиться бесплатные творческие, спортивные и обучающие занятия в зависимости от их пожеланий.

- Желающие могут прийти в свой центр социального обслуживания и узнать о программах, затем по мере набора групп начнутся занятия, - отметил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян. - Проект развивается по трем направлениям - это физическая подготовка, творчество и обучение. У нас 500 тысяч человек уже готовы посещать занятия. Чаще всего пенсионеры интересуются пением, танцами, рисованием, английским языком и скандинавской ходьбой. Сейчас уже создано более 1 тысячи групп. Из них 600 начали работу. Проект стартовал очень успешно. Активный образ жизни должен стать трендом для представителей старшего поколения.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Москвичи, желающие участвовать в пилотном проекте, могут обращаться по телефону «горячей линии» - (495) 221-02-82 ежедневно с 8.00 до 20.00.

ВАЖНО

1. Кого запишут?

В проекте может участвовать любой житель пенсионного возраста с постоянной регистрацией в Москве. Это женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Занятия не потребуют предварительной подготовки. Участие в некоторых программах может быть ограничено в зависимости от состояния здоровья.

2. Куда обращаться?

В ближайший к вам территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО). Их адреса и телефоны можно узнать на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы (www.dszn.ru/about/missions/258/).

В предложенном списке занятий надо выбрать самые интересные для вас.

Заполнить заявление на участие. Для этого захватите с собой паспорт, СНИЛС и номер социальной карты москвича. Заявки будут выполнять по мере появления возможностей для занятий и наполнения групп. Записаться для участия в проекте можно в течение всего года.

3. Что в программе?

Бесплатные занятия по трем базовым направлениям.

Спорт - разнообразные виды физической активности: скандинавская ходьба, гимнастика, специальные спортивные программы, а также курс «Здорово жить». Опытные медики расскажут, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за своим здоровьем.

Досуг и творчество - танцы, пение, рисование, уроки по декоративно-прикладному творчеству.

Обучение и развитие - курсы английского языка или компьютерной грамотности.

Занятия станут проводить в группах один или два раза в неделю во всех районах города, чтобы каждый смог найти интересное занятие недалеко от дома.

Проект предлагает пенсионерам не только уроки в классе. Свои таланты участники проекта смогут показать на конкурсах, смотрах и фестивалях, как районных и окружных, так и общегородских. Среди них - фестивали «Супербабушка» и «Супердедушка», танцевальный марафон «Возраст.нет».