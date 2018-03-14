В Подмосковье из-за включенной плиты погибло шесть человек

СЕГОДНЯ 19:12 2018-03-14T19:17:06+03:00

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В поселке Красный Электрик Ногинского района в квартире обнаружили мертвой 30-летнюю женщину и троих ее детей — 3, 6 и 11 лет. Никаких видимых признаков насильственной смерти не было. В квартире, расположенной этажом выше также были обнаружены тела 74-летней местной жительницы и ее 55-летнего сына. По предварительной версии, причиной стало отравление газом. Следователи Московской области уже возбудили уголовное дело.

- По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть шести человек, трое из которых дети, - уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Когда на место прибыли следователи, то обнаружили, что в квартире на первом этаже, а именно на кухне, была зажжена газовая плита. Также была открыта одна конфорка и работала газовая отопительная колонка. По всей видимости, в квартире было холодно, а молодая мама постирала детские вещи и развесила их над плитой сушить. Вероятно, что стирка была поздним вечером, после чего семья легла спать.

А дальше, по версии следователей, происходило скопление угарного газа, в результате чего произошло отравление женщины и троих детей. Наступления смерти они, по всей видимости, и не почувствовали. Тем временем газ в квартире продолжал скапливаться и стал переходить по трубам в квартиру этажом выше. Жильцы второй квартиры также, вероятнее всего, скончались от отравления газом. Но пока следователи не называют точной причины смерти двух семей. На месте работают и криминалисты.

- Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет установлена точная причина смерти, - говорит Ольга Врадий. - Будет проверена исправность газовой системы дома, а также засоренность каналов дымохода и вентиляции. А также предстоит выяснить насколько давно специалистами проверялось техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов дома.