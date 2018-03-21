2018-03-21T11:24:50+03:00
Общество

На Москву-реку выйдет электрофлот

Первое судно на электрической тяге сможет перевозить и грузы, и пассажиров
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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До сих пор у столицы был только обычный речной флот на дизельном двигателеДо сих пор у столицы был только обычный речной флот на дизельном двигателе
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Похоже, своим званием порта пяти морей Москва скоро станет гордиться еще больше. Ведь до сих пор у столицы был только обычный речной флот на дизельном двигателе. А теперь появится еще и электрофлот. Это будет первое в России судно на электрическом ходу. Официальное название - «Универсальная инновационная модульная платформа на электротяге». Ее проектированием, строительством и обкаткой займется «Канал имени Москвы».

- Электроход планируется спустить на воду в навигацию 2019 года, - сообщил руководитель «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин. – Сейчас завершаются научно-изыскательские работы, проект проходит экономическое обоснование. В России такого опыта еще не было. Электрические двигатели на флоте сегодня внедряют в Норвегии, Финляндии, Голландии и Китае.

В зависимости от установленного модуля электроход пригодится, к примеру, при перевозке грузов, на водолазных работах, при тралении и промерах глубин, а также как буксир. Если понадобится, его могут приспособить и для речных поездок жителей по городу. В зарубежных странах электроходы работают рыболовецкими судами, сухогрузами для доставки угля и удобрений, а также автомобильными паромами для перевозки машин и людей.

Платформа выглядит как однопалубное судно с рулевой рубкой на носу, аккумуляторным отсеком, рабочей палубой. На корме поставят грузовой гидравлический телескопический кран грузоподъемностью около тонны. На платформе также разместятся каюты для дневного и ночного дежурства экипажа из 6 человек.

Кроме того, электрическая платформа в будущем сможет курсировать и как беспилотник - на дистанционном управлении. С помощью камер, радаров, системы GPS-мониторинга и других датчиков судно способно без экипажа на борту прокладывать маршрут и подходить к причалу.

Электрические двигатели на флоте сегодня внедряют в Норвегии, Финляндии, Голландии и Китае

Электрические двигатели на флоте сегодня внедряют в Норвегии, Финляндии, Голландии и Китае

КОНКРЕТНО

Чем электроход отличается от обычных судов

1. Экономия топлива.

Литийионные аккумуляторные батареи рассчитаны на 12 часов хода. Их можно будет подзарядить на причалах «Канала имени Москвы» во время стоянки. На это уходит примерно до двух часов.

Цена 12 часов хода - 8,5 тысяч рублей из расчета 3,6 руб. за 1 кВт. Столько придется выложить за электроэнергию по рыночной цене. Но электроэнергия, вырабатываемая собственными ГЭС на гидроузлах «Канала имени Москвы», сильно дешевле. Один киловатт уже будет стоить 80 копеек, то есть за 12 часов хода - 1,9 тысячи рублей. Для сравнения: 12-часовая работа судна на дизельном топливе обходится в 17,52 тыс. руб.

В итоге рыночные киловатты дешевле дизеля в два раза, а собственная электроэнергия канала - в девять раз. Кстати, на случай аварии в электроходе поставят запасные дизельные двигатели.

2. Меньше шума и вибрации.

3. Продуманное использование «внутренностей» судна.

Модульную платформу сконструируют из композитных многослойных материалов. Благодаря этому судно будет более устойчивым и одновременно более легким и маневренным.

4. Экологичность.

У речной «Теслы» вообще нет выбросов в атмосферу продуктов горения топлива, если судно катается на электротяге. Если в нем стоят дизель-электрические гибридные системы двигателя, тогда судно станет заметно меньше портить воздух.

ТТХ новинки

Длина - 30 метров.

Ширина - 5 метров.

Габаритная высота - 4,93 метра.

Осадка - 1,2 метра.

Скорость на глубокой воде - 20 км/ч.

Автономность плавания – не менее трех суток.

Запас хода на электротяге - 12 часов.

Средний срок службы - 24 года.

Цена проекта – ориентировочно 60 млн. рублей.

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