Женщина, купившая ребенка за 1,6 млн. рублей, обогатилась за счет жилья бывших мужей

СЕГОДНЯ 01:12 2018-03-14T02:20:27+03:00

Муж Светланы Юрий после скандала исчез. Стражи порядка уже несколько недель не могут его найти. Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

Эта история поначалу казалась повестью о материнской любви - а такая любовь, как известно, не менее неистова, чем страсти Ромео и Джульетты.

По версии следствия, дело было так. В 2015 году москвичка Светлана Попова (ей сейчас 38) познакомилась с украинкой Викторией Мацепулой, которая приехала в столицу на заработки. Уроженка Винницкой области рассказала, что забеременела, но ребенка оставить не может. Мол, на родине ее ждет дочка, без мужа двоих не потянуть. И Попова предложила этого не нужного украинке ребенка... купить.

В январе 2016 года у Виктории родился мальчик. Сразу после выписки из роддома она взяла у Поповой деньги (в уголовном деле фигурируют 1,6 млн. рублей. - Авт.) и передала ей ребенка.

Эта новость, опубликованная на сайте kp.ru, разожгла полемику. Многие считали, что Светлана ребенка спасла - не дала горе-мамаше сделать аборт или сдать малыша в детдом. Масла в огонь подлил тот факт, что Светлану заложили ее старшие дети от одного из предыдущих браков. Их трое, парень и две девушки - 19 лет, 21 и 22 года. Именно они подали заявление в полицию...

Сейчас Светлана и Виктория под арестом, ребенок - в приюте. Народ в соцсетях клянет павликов морозовых, которые сдали родную мать. Но во время собственного расследования «Комсомолка» выяснила детали, которые заставляют взглянуть на эту историю иначе.

Лыткаринская «Санта-Барбара»

В своих показаниях Попова уверяла, что дети заявили на нее из-за квартиры. От деда семейству досталась трешка в подмосковном Лыткарине. После появления в семье маленького Бори (имя изменено) в этой квартире жили все вместе - Светлана с мужем и трое старших детей. Но вскоре начались скандалы: выросшие оболтусы вроде как предложили матери отказаться от прав на жилплощадь и катиться с новым мужем и малышом на все четыре стороны. Попова не согласилась, и «неблагодарные чада» пошли в полицию.

Сами Коля, Света и Надя (так зовут старших детей) встреч с журналистами избегают. А вот некоторые соседи и знакомые общаются охотно.

Жителям кирпичной пятиэтажки на окраине Лыткарина Светлана Попова с юности запомнилась... большим количеством ухажеров.

- Я уж и не помню, сколько раз она замужем была, - рассказывает одна из жительниц дома. - Со счета сбилась. Родителям Светы ее любвеобильность не нравилась. Из-за этого они постоянно ссорились.

Другая женщина вспоминает, что после расставаний с некоторыми своими мужчинами Светлана Попова получала недвижимость. Кто-то переписывал на нее комнаты в коммуналке, кто-то - целые квартиры. Но куда девались эти богатства, никто не в курсе. По словам соседей, жило семейство Поповой скромно. Для нее самой основным источником дохода была пенсия по инвалидности. Иногда Светлана выезжала «бомбить» на своей старенькой «Волге». Нынешний ее муж Юрий Бондаренко - официально безработный. Он певчий в церковном хоре.

А еще выяснилось, что сама Светлана - приемный ребенок.

- Родители, Анатолий Евсеевич и Ирина Леонидовна, ее когда-то удочерили, - рассказал «КП» один из знакомых семьи. - Света была сиротой, лежала в Балашихе в больнице для детей, больных лейкозом.

Бывшему супругу женщина сказала, что отец ребенка - он.Фото: vk.com

Тысяча и одна тайна

Откуда у Светланы Поповой на самом деле появился грудничок, знали только члены семьи. Соседям и знакомым говорили, что женщина сама родила. Имитировать беременность было несложно: в какой-то момент Светлана весила около ста килограммов. Она водила за нос даже своего бывшего супруга - мужчину, который жил с ней в тот момент, когда она якобы забеременела. «КП» разыскала его. Иван Попов прожил со Светланой около пяти лет.

- В 2014 году Света уехала в Нижний Новгород, лечиться от давления к каким-то знахаркам, - рассказывает Иван. - Через некоторое время позвонила мне: «Я беременна». Я удивился, потому что у нас больше месяца интимных отношений не было. «От кого?» - «От тебя. Но ты мне не нужен. Ты меня разочаровал. Я встретила и полюбила другого».

Разлучником оказался некий Юрий из нижегородского поселка Сатис. Спустя несколько недель он переехал в квартиру Светы в Лыткарине, а Поповы официально развелись. С тех пор, как рассказывает Иван, он поддерживал отношения только с детьми бывшей супруги.

- Знаете, больше всего меня покоробило то, что все СМИ выставляют крайними детей. Мол, такие-сякие, написали заявление на мать! Но все не так просто. Я вам скажу: со своими родителями Света постоянно ругалась. Но дети всегда за нее стояли. И чтобы они пошли писать на нее заявление, надо было их очень сильно довести!

- Говорят, дети просто хотят, чтобы квартира деда досталась только им.

- Это фантазии Светы. Дело в другом. Когда появился новый ребенок, ее отношение к старшим детям изменилось. Начались оскорбления, Света даже руки начала распускать. Хотя именно дети эти несколько месяцев содержали ее, младенца и ее нового мужа. Старшая дочь работает в магазине, сын торгует через интернет автозапчастями. Он был основным кормильцем в семье.

И тут Иван открыл еще одну тайну семьи. Дети - те самые Света-младшая, Надя и Коля - Светлане Поповой не родные!

- Мой покойный тесть рассказывал, что вместе со Светой они удочерили еще одну больную девочку, постарше. Эта девочка подросла, вышла замуж, родила детей от мужа, который по пьяни ее часто бил, и умерла от рака. И чтобы ребята не отправились в детский дом, их переписали на Свету. Родной отец о них не вспоминал, алиментов не платил. А вот Света детям часто напоминала о том, что они ей не родные. Открытым текстом говорила. И когда у нее появился «свой» ребенок, все это вылезло в тройном масштабе.

- То есть собственных детей у нее никогда не было?

- Не было. У Светы с детства заболевание крови, инвалидность, родить самостоятельно она не могла. Хотя всегда хотела детей. В 2012 году забеременела от меня, но случился выкидыш.

Виктория продала своего сына.

Черная вдова?

А вот истории про недвижимость, которая доставалась Светлане после бывших мужей, Ивана не удивили.

- Она мне сама рассказывала, что некоторые на нее свою жилплощадь переписывали. Но документов на эти квартиры я не видел и что с ними стало, не знаю. Слышал, что одна из них вроде как на Рязанском проспекте. Еще одна или две квартиры где-то были. Многих, кстати, смущает сумма, которую Попова якобы заплатила за ребенка, - 1,6 млн. рублей. Откуда? Но сбережения у нее были.

- А вы сами после развода квартиру Светлане не отдали?

- У меня никакого жилья тогда не было, - пожимает плечами Иван. - Мне вообще повезло. Из ее предыдущих мужей я единственный, кто остался живой.

- В каком смысле?

- В прямом. Она мне сама рассказывала. Одного мужа якобы на улице грабители застрелили, на другого строительная плита упала - как говорят, с «КамАЗа» сорвалась на его машину, третий попал сначала в психушку, а после выхода оттуда быстро помер. Я ее спрашивал: «Чего у тебя мужья-то умирают?» Она говорила, мол, это все случайно...

КСТАТИ

Как удалось сделать документы?

Это один из вопросов, который сейчас стоит перед следствием. В январе 2016-го Виктория Мацепула просто отдала Поповой сына, официально это никак не оформлялось. Выяснилось, что на этом Светлана должна была погореть в первые же недели. Она вызвала сыну участкового врача. Медик тогда удивилась, что никаких документов на маленького Борю нет. Сообщила в опеку. Оттуда приехали и ребенка забрали. Но якобы Светлана Попова сумела собрать нужные бумаги и в итоге получила официальное свидетельство о рождении, где она записана как мать, а ее муж Юрий - как отец. В СК считают, что бумаги Поповой изготовили за взятку.

- Есть подозрения, что на это пошли деньги, которые Светлана Попова выручила за машину, - рассказал «КП» источник в следствии. - Как стало известно, примерно в то же время она продала свою старую «Волгу» и получила за нее около 100 тысяч рублей.

P.S. Светлане и Виктории уже предъявлено обвинение по статье «торговля несовершеннолетними». Это до 10 лет реального срока. Муж Поповой Юрий Бондаренко пока фигурирует в деле как свидетель. Но если будет доказано, что он участвовал в переговорах по покупке ребенка или, например, давал на это деньги, его могут счесть пособником.

«Комсомолка» следит за развитием событий.