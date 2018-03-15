Наше Подмосковье Долгострой достроят, самострой - ликвидируют

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-14T21:03:22+03:00

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Наверное, такие объекты можно найти практически в любом городе. Вот несколько лет назад закипела на улице, прямо среди жилых домов, локальная стройка. Частник хотел возвести то ли торговый центр, то ли офисное здание. Но в процессе деньги закончились (как вариант: фирма разорилась или объект был перепродан несколько раз новым собственникам и его бросили), и стоит в итоге мрачное, недостроенное здание без окон и дверей, «украшает» улицу. И ведь долго так может стоять. Годами! На подобные строения через портал «Добродел» жалуются люди из многих подмосковных муниципалитетов. Поэтому в феврале текущего года в своем традиционном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьёв поручил профильным ведомствам, а также главам городов и районов решить на своей территории вопрос с долгостроем.

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко рассказал журналистам, как выполняется поручение губернатора. По его словам, на февраль нынешнего года на территории области выявили 500 объектов незавершенного строительства (так долгострой называют по науке). И больше трети из них - 174 строения - вообще возводили без разрешительных документов.

Проблема таких объектов - это ведь не только вопрос эстетического восприятия. Недостроенные здания (а тем более возведенные без согласования) представляют угрозу для местных жителей. И просто занимают место, где мог бы появиться социально значимый объект.

Для системного исправления ситуации областная Главархитектура разработала типовую дорожную карту для муниципалитетов. И уже к 20 марта во всех городах и районах появятся собственные индивидуальные планы действий, уже с учетом всех юридических тонкостей. Для сноса объекта необходимо решение суда или органа местного самоуправления (в городских округах). По практике на решение вопроса по ликвидации долгостроя или самостроя уходит от 3 месяцев до полутора лет.

Впрочем, ликвидация недостроев - это все-таки крайние меры.

- Мы настроены на то, чтобы объекты достраивались собственниками, - заявил Владислав Гордиенко. - Для этого необходимо обследовать долгострой и представить результаты в соответствующие органы стройнадзора. Если обследование подтверждает, что объект может быть достроен, целесообразно завершить его строительство и ввести в эксплуатацию. Нежилые объекты, например, торговые, складские, офисные или производственные, создадут новые рабочие места.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Утверждены 92% генпланов и 97% ПЗЗ (правила землепользования и застройки. - Ред.) муниципальных образований.

Владислав Гордиенко отметил, что в течение 2017 года удалось качественно изменить внешний вид главных улиц и вылетных магистралей Подмосковья, через которые в первую очередь перемещаются туристы. Например, продолжают демонтаж несанкционированных или не соответствующих современным стандартам и правилам установки рекламно-информационных конструкций. С 2015 года в Подмосковье действует архитектурно-художественный регламент. В нем прописано, какие конструкции можно устанавливать, какие действуют для этого правила. Это сделано для того, чтобы улицы и фасады зданий внешне не засорялись «визуальным мусором».

Также 33 общественных пространства будут благоустроены в течение 2018 года в 20 городах Московской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Не должно быть заброшенных долгостроев, пугающих людей, которые десятилетиями ходят мимо недостроенных торговых центров или какого-то офисного здания. Нам нужно с этим разобраться и полностью устранить это недоразумение - снести или достроить!

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области.