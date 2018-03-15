Голосуй, чтобы не жалеть

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-14T21:08:17+03:00

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13 марта в парке имени Воровского рядом со станцией метро «Войковская» некоммерческие организации Москвы провели флешмоб «#ЯВыбираюСАМ». Цель акции - привлечь как можно больше жителей столицы на предстоящие 18 марта выборы Президента России.

СИЛА, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ

...Конец дня. На выходе со станции метро группа парней и девушек раздает атрибутику акции. Люди охотно разбирают значки с надписью «#ЯВыбираюСАМ» и наклейки «Найди меня на избирательном участке 18 марта». Кругом много смеха и шуток.

- Мы сами разработали символику акции - сердце, контур которого окрашен в триколор. Это сердце выражает нашу любовь к России, - пояснила президент Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева. - Каждому желающему раздаем анкету, в которой спрашиваем об отношении к Москве и России. Заполняя эту анкету, человек задумывается о своей Родине, о том, что он выбирает, и о том, что его мнение очень важно для страны, в которой он живет.

В парке им. Воровского, на пересечении нескольких дорог и тропинок, выступают профессиональные музыканты. Участникам акции и прохожим (а их собралось больше сотни!) предлагается подыграть артистам на бубнах, маракасах, трещотках и других инструментах, чтобы записать уникальную мелодию для звонка сотового телефона, которую впоследствии разместят в соцсетях. В день выборов все желающие смогут поставить ее на звонок.

Задача флешмоба - пригласить москвичей на выборы 18 марта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректор Объединения общественных и некоммерческих организаций СЗАО Москвы «Содружество» Ольга Железкина отметила, что сейчас у большой части населения возникла политическая апатия.

- Мы представляем силу, которая работает на конструктив, а не на политическое противоборство, - уточнила общественник. - Для нас важно создать некое праздничное настроение и показать москвичам, что мы можем решать вместе свои проблемы, но при этом не забывать, что есть жизнь, есть радость, есть будущее.

ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ НЕ ХВАТАЕТ

- Задача флешмоба - пригласить москвичей на выборы 18 марта, проявить свою гражданскую активность, а также рассказать о деятельности самих НКО, - рассказала директор Центра интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» Эльвира Уманская.

На следующий день, в среду, в Москве прошла еще целая серия акций в поддержку выборов президента: в ГУМе, торговом центре «Парус», у торгово-развлекательного центра «Облака» в Зябликове...

Председатель избиркома Москвы Валентин Горбунов поддержал идею НКО в течение предвыборной недели провести подобные акции в каждом округе Москвы и выделил помещение в здании МГИКа, где общественники получили возможность разрабатывать общую стратегию проведения акций по привлечению горожан на избирательные участки.

Участникам акции и прохожим предлагалось подыграть артистам на бубнах, трещотках чтобы записать уникальную мелодию для звонка сотового телефона, которую впоследствии разместят в соцсетях.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Информации о выборах много. Но ваша инициатива - лично пообщаться с людьми. У меня возникало ощущение, что личного общения людям не хватает, - добавил Горбунов.

Ранее сообщалось, что накануне голосования активные общественники столицы запланировали провести более 200 акций, лидеры 48 некоммерческих организаций заявили о готовности проинформировать москвичей о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования и сделать свой выбор. Формат акций абсолютно разный: от фестивалей, мастер-классов до социологических опросов.

КСТАТИ

Единый хэштег всех акций НКО #ЯВыбираюСАМ был создан в интернете. К акциям уже присоединились более 3 тыс. представителей некоммерческих объединений.